Pandemia puso en evidencia las carencias del sector salud para la atención de mujeres

julio 27, 2020

Eda Sentíes/Veracruz.- Las preocupantes cifras sobre mortalidad materna durante la pandemia por coronavirus ponen en evidencia las carencias que por años ha tenido el sistema de salud en México y refleja la falta de interés por brindar una mejor atención a las mujeres, opinó el Secretario Técnico del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, David Meléndez Navarro.

“Esta pandemia refleja todo lo que no has hecho en muchos años, pone en evidencia las carencias, las deudas que tienes de adaptación en el sistema de salud y en realidad tenemos un sistema de salud que ya no debería de estar brindando atención obstétrica en hospitales de manera exclusiva,

Sostuvo que es urgente que la atención obstétrica se derive a otros centros médicos y espacios de primer nivel, pues actualmente casi el 100% se atiende en hospitales. Además, señaló que la contratación de parteras profesionales podría ahorrar los recursos en la atención de partos, además de que las mujeres que se atienden con ellas manifiestan sentirse más cómodas y seguras que con personal médico en hospitales.

“Ahorita el 97% de los nacimientos ocurre en hospitales, no es necesario, ahora menos que nunca ahora es cuando además exige de manera acelerada y con mayor inversión contratar otros profesionales de la salud y abrir otros espacios como el primer nivel y hacerse de recursos humanos como las parteras profesionales que son probadas y pueden atender hasta un 80% de los servicios obstétricos fuera de los hospitales, en casas de nacimiento que no te exigen una infraestructura como un hospital”, dijo.

Sostuvo que estudios en México han demostrado que el parto por partera versus el parto por personal médico tiene un ahorro de cerca de 2, 900 peso por parto y hay mayor bienestar para la mujer.