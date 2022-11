Papá de Cuitláhuac lo defiende, hay algo «político» tras manifestaciones

noviembre 9, 2022

Isabel Ortega | Xalapa, Ver.- Atanasio García Durán, padre del Gobernador Cuitláhuac García, planteó que el anuncio de aumento salarial a maestros generó un desequilibrio financiero al Estado de Veracruz, pues ese dinero no estaba contemplado en el gasto de este año.

En entrevista, en el Congreso de Veracruz, el exdiputado local y maestro jubilado consideró que el aumento, que anunció el propio presidente Andrés Manuel López Obrador desde el mes de mayo, tendrá un impacto en el gasto anual, especialmente al realizarse a la mitad del ejercicio fiscal.

“Recuerden que eso se da a medio año presupuestal, entonces pues sí causa varios desequilibrios” dijo el padre del gobernador quién también ha participado en movilizaciones magisteriales.

En ese sentido, dijo que los maestros tienen razón en cerrar escuelas y calles para demandar los pagos de su aumento salarial, sin embargo, no descartó que detrás de esas movilizaciones haya manipulación política.

“Los maestros tienen razón en inconformarse, pero no solo porque hay ahorita un retraso en cuanto a los recursos que se autorizan a nivel federal, eso es una congruencia, hay sectores como el educativo que es así y si no transitan los recursos no se van a dar; no quiere decir que no se les va a pagar.

“Pero también hay cierto agregado político, yo estuve 54 años en nómina, participé en los movimientos sindicales, magisteriales y sé”.

Evitó dar nombres de quienes estaban manipulando al magisterio, sin embargo, recomendó tanto el secretario de Finanzas, José Luis Lima, como el titular de la Secretaría de Educación, Zenyazen Escobar, privilegiar el diálogo con las partes involucradas.

“Si a ti te dicen como maestro que te deben desde mayo, pues ellos dicen, ya (págame). No descalifico, pero debe haber el diálogo para hacer a un lado los intereses de carácter político, porque si no mezclamos la necesidad, o la bandera, o yo me voy a poner el saco de que se va a pagar”.