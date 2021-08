Papás están en contra de carta compromiso para retorno a las aulas

agosto 13, 2021

Juan David Castilla Arcos. Xalapa. Algunas madres y padres de familia están en desacuerdo en firmar la carta compromiso de corresponsabilidad que emite el gobierno federal para el regreso a clases presenciales, pese a la tercera ola de contagios por SARS-COV-2 (COVID-19).

Consideraron que podrían registrarse rebrotes de coronavirus en los planteles educativos y, por ello, resultaría inapropiado el retorno a las aulas, el próximo 30 de agosto.

Jessica García, mamá de un alumno del quinto grado de primaria, dijo estar en contra del regreso a clases presenciales, toda vez que las niñas y los niños son las principales víctimas durante esta ola de contagios.

“Estoy en total descuerdo como madre de familia en el regreso a clases presenciales. En el documento no dice que se brindará apoyo a los padres y alumnos contagiados”.

La entrevistada consideró que el gobierno busca responsabilizar a las mamás y papás en caso de que haya algún contagio de coronavirus.

“Todo el compromiso recae en los padres y maestros por el capricho del gobierno, porque no entienden que no es gripa y no se manifiesta de igual manera que en los adultos”.

También comentó que no existen las medidas de sanidad para el retorno a las aulas y que los espacios educativos tampoco se han encuentran en buenas condiciones para ello.

“No se me hace conveniente el regreso a clases. No hay las medidas necesarias para el regreso. Yo en lo personal, no mandaría a mi hijo a las clases”, enfatizó Jessica García.