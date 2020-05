Papás sacan a sus hijos de escuelas particulares por crisis

mayo 14, 2020

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- Madres y padres de familia han dado de baja a sus hijos en escuelas particulares, debido a que ha sido difícil cubrir las colegiaturas por la pérdida de empleo.



Algunos papás consideraron injusto que los colegios sigan cobrando las cuotas completas, cuando los profesores solo encargan actividades que los alumnos deben realizar en casa.



“Se me hace súper injusto que sigamos pagando, que los niños no puedan asistir, no puedan tomar ese servicio, que te cobren hasta servicios que no están tomando, que te manden solamente tareas. De hecho, ya muchos papás tomaron el acuerdo de abandonar los colegios”, expresó Ana María Castañeda Rivera, una mamá.



La entrevistada añadió que los papás carecen de tiempo para explicar temas nuevos a sus hijos, toda vez que tienen que salir a trabajar.



En ese sentido, refirió que las escuelas particulares no han condonado pagos ni reducido las cuotas por la contingencia sanitaria del COVID-19.



“No se ve esa garantía del colegio para apoyar a los padres, si no están dando un servicio por qué te lo cobran”.



Agregó que las cuotas están cobrándose al 100 por ciento en la mayoría de las escuelas particulares de Xalapa.