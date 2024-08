PARA EL PODER JUDICIAL LA TORTURA NO ES DELITO GRAVE

agosto 27, 2024

+ Que ya hay mayoría calificada en el Senado.

+ La serie documental de los Zetas y sus caballos en EEUU.

+ El nuevo director de PEMEX y el sindicato.



Los gringos quieren “diálogo” en las reformas del Poder Judicial…

Ajá… Pues si no es bronca de ellos, ‘ches metiches…

–Chopenjawer



Todo apunta a que el Poder Judicial tendrá una gran reforma en las próximas semanas.

Dependiendo con el cristal que se mire (y el apasionamiento político que le satisfaga), unos ven esto como una oportunidad de justicia para reformar un poder que se consideraba prácticamente intocable; otros lo ven como una mera venganza con el chance de apoderarse del tercer poder que falta del Estado.

Pero lo que se ve, lo que se sabe, no se juzga… Y la verdad, el Poder Judicial tiene mucha cola que le pisen: corrupción, nepotismo, altísimos salarios, privilegios de algunos que sienten pertenecer a una clase que se cree mejor e inalcanzable que el resto de los mortales.

Durante más de 20 años en este rollo de periodismo y medios de comunicación, una constante noticia que surge desde la fuente policiaca es la detención de delincuentes que, pese a su peligrosidad, son liberados bajo el criterio de algunos jueces federales.

Así, como si nada.

Basta con preguntarle a cualquier elemento policiaco y te dirá que desde siempre, pese a exponer la vida y lo arriesgado para detener a algunos de estos malandros en operativos, al ser llevados a los juzgados son inmediatamente “bendecidos” con amparos para salir del bote y volver a las andadas en pocos días.

Algunos ya se saben el “caminito”: a quién llamar, cuál es el procedimiento, quién es el abogado chicho.

Eso ha sido por años: jueces que, sin la menor preocupación, sueltan a los delincuentes, quienes siguen delinquiendo a sabiendas de que su paso por la cárcel sólo es transitorio (de apenas días o semanas).

También debe decirse que hay honrosas excepciones: hay jueces valientes que hacen toda su labor y no se dejan amedrentar por el poder de los criminales.

En recientes días, dos casos para mostrar cómo sí es necesario un cambio a fondo en el Poder Judicial: el de la saxofonista atacada con ácido, María Elena Ríos, y el de la periodista/activista/escritora Lydia Cacho.

En el primer caso, quizás no de hacerse viral en medios y redes sociales la denuncia pública por las irregularidades del juez que llevaba el caso, los victimarios se habrían salido con la suya, pues el togado pretendía exonerar y liberar a los atacantes de la saxofonista brindándoles toda la impunidad.

La liberación logró detenerse por la intervención de otro juez, quien echó para atrás todo lo de su colega. Afortunadamente los señalados de atacar a Maria Elena no salieron libres y siguen en el bote.

Pero era cosa de horas, a nada de que los agresores de una mujer quedaran libres y exculpados por el criterio de un juez, en el que se sospecha hubo un acto de corrupción.

El caso de Lydia Cacho es también preocupante, pues al principal orquestador de su tortura, el famoso “Gober Precioso” Mario Marín, le cambiaron la medida cautelar que tenía y le dieron el beneficio de prisión domiciliaria.

Sí, se trata del ex mandatario estatal que ordenó a su Policía Judicial detener, apresar y torturar a la valiente periodista por hacer público los casos de pederastia en estados como Puebla y Quintana Roo, vinculados a empresarios con conexiones políticas.

Por si no se acuerda, de ahí salió la famosa llamada grabada del empresario Kamel Nacif con Mario Marín, quien le decía que le regalaba una “botella bellísima” y se la iba a mandar a Casa Puebla, en agradecimiento por haber detenido a Lydia Cacho y ponerla en la cárcel con “las locas y las tortilleras”.

“Un coscorrón a esta p*nche vieja”, se le alcanza decir al ex gobernador en la llamada filtrada.

Pero así con toda la evidencia, para el criterio de un juez, Mario Marín debía estar fuera de prisión. O sea, la tortura de 20 horas que sufrió Lydia no es importante.

Este lunes por la mañana, en su conferencia de prensa, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez recordó que Veracruz ha sido uno de los estados más afectados por la liberación de presuntos delincuentes por parte de jueces federales.

Lo anterior lo llevó a una singular protesta frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año pasado, donde el mandatario estatal, junto a diputados locales y miembros de su equipo político más cercano, estuvieron manifestando su rechazo al actuar de los ministros.

“En Veracruz, desde hace más de un año (el 20 de mayo del 2023), nos propusimos impulsar el movimiento para ponerle un alto a la corrupción en el poder judicial federal (que nos estaba afectando con la liberación de tantos delincuentes). Recurrimos al pueblo para lanzar la propuesta clara: se debe modificar la constitución para cambiar a los ministros, jueces y magistrados y sean elegidos por el pueblo; y para ello se requiere la mayoría calificada en el Congreso de la Unión”, publicó hace unos días en redes sociales para recordar el asunto.

Según García Jiménez, más de 50 personas que han cometido homicidios, feminicidios, secuestros y violaciones han sido amparados por el Poder Judicial Federal, sin que la Suprema Corte o el Consejo de la Judicatura hagan algo.

Sea como sea, y con los recientes acontecimientos políticos-electorales que han beneficiado al régimen gobernante, el Poder Judicial está a nada de ser reformado por cambios constitucionales.

Se puede decir que ya era justo y necesario, porque casos como los de Maria Elena y Lydia son apenas la puntita del iceberg de corrupción en el Poder Judicial.

Por cierto, este mismo lunes también se dio a conocer que podría retomarse la figura de los jueces anónimos para casos relacionados al crimen organizado. Es decir, que no se sepan las identidades de los juzgadores precisamente para no sufrir represalias por parte de los delincuentes.

Ahí se recuerda la historia de Pedro Díaz Parada, jefe del extinto Cártel del Istmo, y quien es recordado también por asesinar al juez Pedro Villafuerte Gallegos que lo sentenció a 33 años en prisión, luego de amenazarlo en el juzgado con la frase “Yo me voy a ir y tú te vas a morir”. Según las crónicas de la época, fueron 33 balazos: uno por cada año.

Hay muchas cosas por cambiar en el Poder Judicial. No pueden decir que están limpios y exentos; pero, sobre todo, deben ya adaptarse a los nuevos vientos que soplan en México.



NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Que el líder del Partido Verde, Manuel Velasco, dijo que ya consiguieron esos tres escaños que les faltaban en el Senado para que Morena-PVEM-PT tengan la mayoría calificada y así puedan pasar las reformas constitucionales del famoso Plan C… Se comenta que son al menos dos senadores del PRD, una de Michoacán y otro de Oaxaca, los que ya habrían cambiado de bando… El ex líder de ese extinto partido, Jesús Zambrano, salió en video casi-casi a rogarles que no manchen, que no sean chapulines, como si el PRD todavía influyera… y existiera…

OTRA NOTA: Para los que tienen el privilegio de tener AppleTV+, desde hace unos días han podido ver una serie llamada “Cowboy Cartel” donde se explica la manera en que el cártel de Los Zetas lavó dinero usando las carreras de caballos arregladas en Estados Unidos… Veracruz es el principal protagonista (ni siquiera mencionan a Tamaulipas) como la sede del poder de este grupo del crimen organizado, mencionando a nombres como Pancho Colorado (el empresario bonachón con el que todos se tomaban la foto), quien aparece en imágenes incluso junto al ex gobernador Fidel Herrera Beltrán… Aparece también como supuesto operador del cártel el ex secretario de Comunicación en el sexenio de Tío Fide, Guillermo Herrera Mendoza (también ex senador íntimamente ligado al dueño de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado), a quien señalan de haber acudido a amenazar a un empresario y ex regidor llamado Alfonso del Rayo (entiendo, hoy testigo protegido en EEUU) junto con un miembro de dicho cártel, para pagar deudas de caballos en Estados Unidos… Otro que aparece es Carlos Nayen, de una familia muy conocida en la zona de Córdoba y Boca del Río, como comprador de caballos para los hermanos Treviño Morales, identificados como Z-40 y Z-42… Por cierto, ambos carnalitos estuvieron a punto de ser extraditados este 2024 a Estados Unidos, pero adivine qué… Adivinó: jueces federales frenaron la extradición.

LA ÚLTIMA PORQUE LE SEGUIMOS CON EL AGE OF EMPIRES: Fiel a un estilo que ya va marcando pauta, la presidenta electa Claudia Sheinbaum dio a conocer quién será el director de Petróleos Mexicanos, y se trata de Víctor Rodríguez Padilla, de un perfil totalmente técnico (cómo han sido la mayoría de las designaciones de la futura mandataria en su gabinete) y con la difícil encomienda de tomar las riendas de PEMEX y los retos que ello implica… De entrada el que ya se ve muy disminuido es el sindicato petrolero que durante años fungió como el más beneficiado por la paraestatal; ya ni funka, ya no tiene el mismo power de antaño…