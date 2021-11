Para enero proceso de renovación de titular del IVM

noviembre 22, 2021

Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega). En enero del próximo año se renovarán los consejos Consultivo y Social del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) con la intención de que se pueda lanzar la convocatoria para elegir a la titular.

El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos confirmó que ya se hizo la elección y será en enero cuando se dé a conocer a las nuevas integrantes, de esa manera, comentó, se podrá iniciar con el proceso para la elección de la titular.

Al ser cuestionado por la diputada Ariadna Ángeles sobre el desdén que se tiene hacia el tema de las mujeres, el funcionario estatal aseguró que se ha dado seguimiento puntual a todos los programas del Instituto Veracruzano de las Mujeres.

“El hecho de que haya habido una encargada, no significa decir que algún programa en particular se haya cancelado o se haya detenido, sin embargo, la renovación en estas últimas fechas no se ha dado porque no se han renovado los consejos que forman parte de la elección de la titular”.

Por lo anterior, reiteró, será en 2022 que van a hacer las publicaciones de los consejos que dará inicio a la renovación de la titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres, la elección de una nueva titular o la ratificación de la actual encargada de despacho, pues no tiene prohibido participar.

Municipios deben entrarle a combatir la violencia feminicida

Al referirse a las alertas de género en la entidad, aseguró que se ha dado un puntual seguimiento a las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género en la entidad.

Confirmó que se acaba de constituir una comisión interinstitucional no solo con temas del gobierno, las fiscalías para trabajar en el tema que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, especialmente, el feminicidio.

Sin embargo, destacó que la responsabilidad no es solo del Estado, “es un tema que incluye municipios, gobierno del estado, federación, pero también a los ciudadanos, todos necesitamos involucrarnos en estas tareas.

Con la información que se va conociendo, cuando se vive el homicidio de una mujer, es que se da en el seno de la familia, se ha roto esa cadena de respeto al interior de las familias “y es en la que necesitamos trabajar de todos los órganos de gobierno”

Si bien el IVM es rector, se deben involucrar a todos, ningún gobierno debe aislarse, “la violencia no conoce de siglas partidistas, nos afecta a todos. Todos debemos remar en el mismo sentido, casi queremos acabar con este cáncer que afecta a la ciudad”.

Centros municipales de la mujer en zonas con mayor violencia

Comentó que los Centros de Desarrollo para las Mujeres se instalaron en zonas con mayor violencia de mujeres, y uno de ellos ya fue reubicado, por el aumento en las denuncias.

Esa información, dijo, está disponible en la plataforma Veradatos, que permite ir planeando políticas públicas para el Estado, por lo que comentó que ahí se podrá conocer qué motivó a la instalación de los centros en cada demarcación.

Aseguró que sólo empoderando a las mujeres se podrá erradicar la violencia de género, es por eso qué se está trabajando en crear acciones y políticas públicas que garanticen mejoras en las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Y es que aseguró ya es hora de que el sector femenil tome las decisiones, “No importa que queden desbalanceados los hombres, es tiempo de las mujeres”.

Se prevé una transición municipal en paz

En otro tema, adelantó que se visualiza que el proceso de transición de los 210 municipios será tranquilo, en paz, con orden y respeto y mucha civilidad, “dejando de lado el odio y el encono y poderse dar la mano en muestra de solidaridad”.

En primero de enero del 2022 tomarán protesta los 210 alcaldes, y los dos concejos municipales para el trienio 2022-2025.