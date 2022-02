Paratleta UV de jiu jitsu continúa superando obstáculos 

febrero 9, 2022

Redacción/El Demócrata. José Gilberto Moreno Águila es estudiante de la Licenciatura en Ingeniería en Alimentos de la Universidad Veracruzana (UV) y realiza su servicio social en el Programa Universitario de Educación Inclusiva (PUEI), adscrito al Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios (Cendhiu), donde busca crear conciencia respecto a la comprensión social de la discapacidad.

Moreno Águila es paratleta, es decir, un atleta con una condición de discapacidad, y practica el para-jiu jitsu, disciplina emanada del arte marcial conocido como jiu jitsu; actualmente es cinta verde, prepara su examen para lograr la cinta azul y desde 2017 se integró a la Selección de Judo de Halcones UV (https://www.uv.mx/prensa/deportes/jose-gilberto-moreno-tercer-lugar-en-la-copa-judotecnia/).

El paratleta manifestó que le genera profunda emoción representar a su país en competencias internacionales y demostrarse a sí mismo las capacidades y la preparación física que ha logrado adquirir, “esto me hace sentirme contento”.

No obstante, reconoció que durante la pandemia de COVID-19 los entrenamientos y las competencias se complicaron, dado que la experiencia educativa (EE) Judo se dejó de impartir en Xalapa durante dos años.

Para no interrumpir su entrenamiento, José Gilberto se ha preparado de múltiples maneras: ha creado implementos para las rutinas de ejercicios desde su casa, acude al gimnasio y a natación para mantener su estado físico.

“Aprender las técnicas es donde he encontrado dificultades ya que deben ser los profesores quienes me las muestren; también he recibido apoyo de compañeros, entrenadores, la Federación Mexicana de Jiu Jitsu me ha dotado con aditamentos como un dummie para realizar las técnicas; también me ejercito con pesas y ligas, inclusive realizo las técnicas de desplazamiento, que en casa hago con una silla.”

Los apoyos han ido llegando de manera gradual, sobre todo cuando organizaciones y colegas se dieron cuenta que seguía entrenando desde casa.

El universitario busca visibilizar al interior y exterior de la UV el Programa Universitario de Educación Inclusiva

“En años previos la Dirección de Actividades Deportivas (DADUV) ha estado atenta a mi participación en los eventos y se ha convertido en un gran respaldo, tanto anímico como económico; se siente muy bien el respaldo de tu Universidad para que puedas seguir practicando el deporte.”

El universitario detalló que buscó los medios para lograr sus propósitos; por ejemplo, encontrar dónde realizar los ejercicios y la disponibilidad de horarios para utilizar la alberca y los aparatos.

“Tengo un nutriólogo y el cuerpo médico de la Federación, además he organizado rifas para obtener ingresos y solicitado el apoyo de los municipios y los programas que asisten a los atletas de alto rendimiento, por todo ello he podido mantener mi carrera deportiva.”

A la pregunta de dónde obtenía la motivación para continuar su entrenamiento y formación, el joven declaró: “La verdad es que cuando algo te gusta te animas a levantarte todos los días y lo compartes; convivir con tus compañeros, tener el apoyo de mis padres, mis hermanos, voltear a ver los logros obtenidos, es algo que me hace seguir adelante”.

Moreno Águila estudiaba Ingeniería en Biotecnología en la región Coatzacoalcos-Minatitlán y se cambió a Xalapa, buscando estudiar Ingeniería en Alimentos, para lo que presentó y aprobó nuevamente el examen de ingreso, su razón fundamental fue porque en esta región sí se imparte la EE de Judo.

“Actualmente me encuentro ya en servicio social en el Programa Universitario de Educación Inclusiva, que pertenece al Cendhiu, y estoy por terminar mi tesina de trabajo recepcional.”

Reconoció que se siente muy emocionado porque desde hace tiempo tenía el propósito de vincularse con el PUEI, con el objetivo de fomentar la comprensión social de la discapacidad, así como articular su trabajo con la DADUV y generar interés de la comunidad universitaria.

Mencionó que a través del PUEI conoció a personas con deficiencias motrices y esto también lo ha motivado “a visibilizar el PUEI y su articulación con los diferentes actores clave al interior de la UV, basado en la comprensión social de la discapacidad”.

Entre sus principales retos personales expresó lograr una buena experiencia de servicio social y defender el título mundial de para-jiu jitsu en la categoría A, en el campeonato que se realizará en Qatar, Emiratos Árabes, durante noviembre.

La ocasión anterior, en Abu Dabi, asistió en representación de la Federación Mexicana de Jiu Jitsu, marcando un hito al ser el primer mexicano en obtener el campeonato en tal categoría.

Actualmente se prepara para el torneo AJP Championship, a celebrarse dentro de dos semanas en Gramado, Brasil, donde buscará generar puntos para competir en Qatar.

El universitario invitó a todos los interesados y la comunidad UV en general a conocer el Programa Universitario de Educación Inclusiva, disponible en la liga: (https://www.uv.mx/cendhiu/general/programa-para-la-educacion-inclusiva-universitaria/#:~:text=Objetivo%3A%20Promover%20la%20construcci%C3%B3n%20de,la%20discapacidad%20a%20fin%20de).