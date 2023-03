Paridad en Veracruz, ¿qué debe pasar para que una mujer sea gobernadora?

marzo 8, 2023

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- En el marco del día de la mujer se ha destacado que las mujeres han avanzado en puesto de tomas de decisiones, sin embargo, el cargo más importante -de gobernador- sigue en manos de hombres y así ha sido en toda la historia de Veracruz.

En la actualidad las leyes garantizan que el 50 por ciento de los cargos de elección y representación proporcional deben ser para mujeres y el otro 50 para hombres, aunque ya se contempla el ceder espacios a grupos minoritarios como indígenas, afrodescendientes, comunidad LGBTQ+ y discapacitados.

Los últimos espacios a grupos vulnerables se han otorgado a través de acciones afirmativas que han impulsado los órganos locales y federales en el país.

Actores políticos de todos los partidos, incluso, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha afirmado que en Veracruz están dadas las condiciones para que la entidad esté preparada para ser administrada por una mujer y eso podría pasar en 2024.

La consejera electoral del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Mabel Asereth López Meneses comentó que ahora corresponde al Congreso local determinar el mecanismo legal para garantizar que mujeres sean postuladas para el cargo de gobernador.

La funcionaria del OPLE comentó que en otras entidades se ha hecho prevalecer que, si en este momento hay un hombre, los partidos deberán postular -en su próximo proceso a gobernador- a una mujer, para “lograr la alternancia”.

En este momento, dijo, está en revisión del INE, las modificaciones de los reglamentos internos de los partidos políticos para garantizar la paridad y la postulación de mujeres al cargo de gobernador.

“A mi me parece que el criterio más lógico o sencillo de implementar, para estos cargos que son unipersonales, es la alternancia. No se tiene otros cargos más para compararla horizontalmente, a diferencia del Congreso local o los Ayuntamientos. Definitivamente, lo ideal, es que se legisle en ese sentido (la alternancia)”.

Asereth López recordó que ya hay criterio de la Corte que determinó que la paridad no debe ser 50/50, no es un techo, es un piso mínimo, por lo anterior, dijo que los partidos no pueden decir que cómo ya cumplieron con el 50 por ciento de candidaturas, en otros estados, ya no ocurrirá en Veracruz.