Parroquia San Antonio de Padua solicita apoyo a CMAS para conseguir una toma de agua para su feligresía

diciembre 23, 2022



Redacción/Xalapa. El párroco a cargo de la parroquia san Antonio de Padua y la comunidad católica que son parte de la misma, piden al alcalde Ricardo Ahued y a CMAS puedan ayudarlos a poner una toma de agua en la capilla de San Miguel ( citó calle Colombia s/n entre Venezuela y Uruguay C.P 91070 colonia Benito Juárez).

Este recinto no cuenta con agua potable propia y presta un servicio a más de 100 familias. “los vecinos nos pasan el agua , pero hay ocasiones en que no están y no podemos usar los sanitarios“ comentan los feligreses, es por ello que piden a las autoridades les ayuden con este servicio, necesario para la libre práctica de sus creencias.