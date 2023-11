Parte del contenido de Disney estará disponible en Netflix

noviembre 9, 2023

Siguiendo los pasos de HBO, Disney licenciará parte de su contenido a Netflix para que sus producciones formen parte del catálogo del gigante del streaming. Por el momento el trato no se ha cerrado, pero hay varias condiciones que el CEO de Disney ya ha anunciado.

Luego de que hace unos meses el CEO de Disney, Bob Iger, asegurara que sería un error vender los derechos de sus producciones a otro servicio de streaming, su discurso ha cambiado respecto a este tema. Viendo lo bien que le ha ido a Warner y HBO licenciado parte de su contenido a Netflix, La Casa del Ratón se prepara para hacer lo mismo.

Según ha informado Collider, durante el mensaje a los accionistas de Disney del tercer trimestre, Iger reveló que hay negociaciones con Netflix para que parte del contenido original de Disney se ofrezca en la plataforma roja bajo licencia. Esto supondrá una inyección de dinero para la compañía y, para Netflix, mayor variedad en su catálogo.

Sin embargo, el ejecutivo aclaró que no debemos esperar que las grandes propiedades de Disney lleguen a Netflix, puesto que son activos valiosos para la compañía.

“Estamos en conversaciones con Netflix sobre algunas oportunidades, pero no esperaría que les concedamos licencias de nuestras marcas principales. Esas son ventajas competitivas reales y obviamente marcan la diferencia para nosotros”, sentenció.

Con Warner beneficiándose de la cesión de licencias de algunas de sus series más exitosas, el director ejecutivo de Disney ha tenido que ceder. Aunque es un hecho que producciones como The Mandalorian, Ahsoka, Loki o películas como Elemental no llegarán Netflix.

“A Disney [Animation], Pixar, Marvel o Star Wars, por ejemplo, les está yendo muy bien en nuestra plataforma: no veo por qué, básicamente para ganar dinero, deberíamos licenciarlos cuando son bloques realmente importantes para el presente y el futuro de nuestro negocio de streaming”, aseguró Bob Iger.

La época en la que las plataformas de streaming podían barrer con todo su contenido para tenerlo de manera exclusiva parece haber quedado atrás. Ahora queda por ver cuáles producciones de Disney, Hulu o Star llegarán al catálogo de Netflix.