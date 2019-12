Particulares donan terreno para construcción de Conalep

Raziel Roldán/Xalapa. El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, aseguró que el del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) podrá ser construido gracias a la aportación de particulares.

Explicó que este terreno fue donado por una persona de la cual todavía no se puede revelar su identidad, sin embargo aseguró que esto fue gracias a un particular y no al Ayuntamiento de Córdoba, a pesar de que se le solicitó el apoyo a la alcaldesa Leticia López Landero.

“Yo soy de la región de Córdoba, pero de igual manera nosotros le apostamos al avance en la educación que es la mejor inversión que podemos tener, yo creo que también los empresarios, no puedo todavía decir el nombre, hasta que tengamos como tal el terreno”, dijo.

Expuso que a pesar de no apoyar este proyecto, el Ayuntamiento lo único que dio fueron problemas y largas para llegar a una solución.

El terreno es de casi 3 hectáreas y se ubica cerca del ingenio San Miguel, la inversión por parte de la federación fue de 18 millones de pesos.