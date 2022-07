Pasiano Rueda pide a nuevos funcionarios de Jesús Carranza a no servirse del Pueblo

julio 1, 2022

Isabel Ortega/Xalapa. Pasiano Rueda, alcalde electo de Jesús Carranza pidió a los integrantes de la administración municipal Enrique Cruz Canseco, presidente municipal para el periodo julio 2022-diciembre 2025 a ser sensibles a las necesidades de la población.

A través de una carta, a la que le dio lectura su familia, el ganadero agradeció al pueblo de Jesús Carranza el apoyo que le permitió ganar las elecciones extraordinarias, a pesar de la imposibilidad física para poder hacer campaña y asumir la administración municipal.

Pasiano Rueda ganó por más de tres mil votos desde el penal de Tuxpan, donde fue internado al ser acusado de ultrajes a la autoridad -delito inválido desde el 28 de febrero-, posesión de armas de fuego y enervantes.

El ganadero del partido del Trabajo a servir a la gente, no servirse de ellos, y ser sensibles a las necesidades de la población.

“A no tener distinciones de ninguna índole, a ser puntuales y sobre todo no hacer esperar a los ciudadanos o que lleguemos todavía a desayunar y la gente esperando o atenderlos de mal humor; no señores eso lastima a la ciudadanía. Jesús Carranza merece un trato digno, humilde y responsable de cada servidor público”.

“No dudo que sea un equipo humilde, lleno de entusiasmo, dispuesto a dar el máximo esfuerzo, en pro de toda la ciudadanía: les deseo todo corazón el mayor de los éxitos, mucha suerte a todas y todos. Les envío un fuerte abrazo desde este lugar en donde me encuentro. Saludos, Dios los bendiga y a trabajar”, les recomendó a los nuevos funcionarios municipales.

Este viernes rindieron protesta los alcaldes de Jesús Carranza, Chicontepec, Tlacotepec de Mejía y Amatitlán.