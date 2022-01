Paso provisional en Palchan no es funcional: transportista

enero 17, 2022

Arquímedes González/Misantla. Para algunos conductores del servicio del Transporte Público en la modalidad de Mixto Rural, la el paso provisional que se tiene sobre el rio Palchan, no es muy bien funcional, representando un peligro para sus pasajes, si bien existe una buena disposición por parte del ayuntamiento, es necesario que se compacte debidamente el lugar.

Fidencio Gaspar Salazar, concesionario de este tipo de transportes, dio a conocer que, si bien existe una buena disposición del municipio, es necesario que también la empresa encargada de la obra del puente ponga un granito de arena, pues el paso sobre el rio Palchan, luego que ha sido afectado, es necesario que se lleve a cabo una buena acción.

“Lo rellenaron, le echaron tierra del banco de ahí de buenos aires, pero como ha llovido cayendo el chipi chipi, mojo y se empezó a correr la tierra, y ahora ya se hizo un banco, un carro chico no pasa, una camioneta si se manda duro pega adelante y pega atrás, o se atora, tenemos que bajar la gente, como ya se fue una camioneta al taller, esta muy angosto y corre riesgo que se vaya al agua”.

Agregó que la empresa que está construyendo el puente, se le pidió ayuda, sin embargo, no han tenido respuesta, esta situación como señalan, es de peligro, más aún que están presentes los frentes fríos y con lluvias atípicas, corren riesgo ellos como servidores y sus clientes.

“Le pedimos la ayuda a la empresa que está construyendo el puente, y nada más nos da largas, que nos dice, les voy a mandar la máquina horita y en una media hora ya está, y no se ve nada, solo pedimos que se haga la obra, no hemos tocado la s puertas así directamente como nos dice obras públicas”.

Asegura que de este detalle, ya no saben a quién recurrir, pues saben perfectamente que esta obra no está en manos del municipio, si bien se tiene una buena disposición, es necesario -señalar- que se hagan las cosas bien, para la seguridad de los agremiados y sus clientes, así mismo es un paso obligado para el transporte comercial, particular y de taxis que llevan su pasaje a la sierra misanteca, ahora esperan que esta situación no se agrande pues aún quedan frentes fríos en este año.