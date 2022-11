Patochi triunfó 

noviembre 22, 2022



El pasado sábado, el titular de la Secretaría de Gobierno, don Eric Patrocinio Cisneros Burgos, se presentó ante la Comisión de Gobernación de la LXVI Legislatura, integrada por los diputados Paul Martínez Marié y Genaro Ibáñez Martínez, a comparecer con motivo de la Glosa del IV Informe de Gobierno.

Los pormenores de la comparecencia ¡Mis chulos! Los deben tener muy claros todos ustedes, ya que se ha comentado en todos los portales y columnas políticas, aquí solo resta comentar, que mi querido paisano la libró con dignidad, ya que su equipo desactivó con anticipación, las eventualidades propias del área y eso dio pie a que don Eric Cisneros, pudiera presumir que hay paz social y gobernabilidad en el estado.

El cuenqueño, llegó acompañado de sus subsecretarios Carlos Juárez Gil e Israel Hernández Roldán, además de algunos directores y su secretario particular, ese muchacho Chávez, que urgentemente debe ir a darse una buena shaineada con el doctor Cubría, el hombre no es tan mayor, pero trae la piel hecha pedazos.

El pasado sábado, el edificio de la Avenida Encanto, se vio atiborrado de gente, que fue a acompañar al señor Cisneros en su día, además hubo música, bailables y hasta unos cristianos llegaron disfrazados, habrá que ver ahora, que hace el maestro Zenyazen Escobar y su equipo tan profesional, para superar a su eterno contrincante y más ahora, que se acerca la sucesión y ambos traen su corazoncito latiendo mucho, por aunque sea les toque el senado de consolación, tendrá que aplicarse el de Córdoba, para mostrar músculo.

El maestro Zenyazen Escobar, comparecerá el próximo 2 de diciembre a las 11 de la mañana, ojalá que para entonces, ya le haya pagado a los maestros estatales su bono, ese que no contemplaron en el presupuesto de Ariadna, porque de lo contrario, su destacado y excelso equipo de profesionales del arte de la comunicación, la estrategia y la negociación, va a tener que ponerse a menear las manos, no le vayan a caer las pancartas, pero no de apoyo, sino de reclamo y así pues ¡No verdad!.

Cosas de la vida y menudencias

Manda decir Pepe Lima, el muchacho de la SEFIPLAN, que se están generando las condiciones, con instalaciones de primer nivel, para que se tengan grandes equipos, sin que el estado tenga que mantenerlos, por lo que se analizan las propuestas de todos los empresarios, para darles el apoyo y todas las facilidades para propiciar la inversión, esto a posta del equipo de futbol en el Puerto de Veracruz.

Resulta que desde que don Carlos Bremer, dijo que era muuuuu recomplicado, el regreso de un equipo de futbol profesional a Veracruz, Pepito Lima abrió el abanico y dijo que le entregará su apoyo, a quien de la certeza de lograrlo, porque el objetivo es que regrese el futbol profesional.

A posta de lo anterior, manda decir Fidel Kuri, que “Los Tiburones Rojos de Veracruz”, no están desafiliados, ya que ha pagado incluso multas que no le correspondían, por lo que él pudiera hacer que regrese el equipo escualo al estado.

Ya lo vi en francachela con el querido Eric Cisneros, elSecretario de Gobierno, que yo creo que será el único con el que e orizabeño, sí podrá darse un quien vive.

