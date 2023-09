Patricia Armendáriz se ‘destapa’ para gubernatura de Chiapas

septiembre 20, 2023

Patricia Armendáriz, diputada federal de Morena, anunció este miércoles que participará en el proceso interno de Morena para elegir al coordinador de los comités de defensa de la transformación en Chiapas y eventual candidato a la gubernatura de dicha entidad.

En redes sociales, la también empresaria publicó un video en donde aseguró que está preparada para gobernar Chiapas y así continúe la transformación de las conciencias y llevar los valores del proyecto de Morena de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

“Vengo a decirles que voy a registrarme como candidata a la Coordinación en Chiapas en defensa de la Cuarta Transformación porque estoy muy preparada para que en Chiapas continúe la transformación de las conciencias”, afirmó.

Patricia Armendáriz destacó que de la mano de Morena, la economía de Chiapas ha crecido 7 por ciento en promedio durante los últimos años. Por ello, “tenemos que seguir profundizando nuestra transformación para que finalmente alcancemos nuestros sueños de una vida donde se nos trate con más justicia, más igualdad, más oportunidades, más inclusión”.

Patricia Armendáriz afirmó que este jueves 21 de septiembre, la coordinadora nacional de la defensa de la transformación, Claudia Sheinbaum, visitará Chiapas para “inaugurar este gran movimiento” en la entidad, razón por la que pidió a las y los chiapanecos asistir para escucharla y entenderla.

Desde 2022, la ex shark tank no descartó la posibilidad por buscar ser gobernadora de Chiapas. En una entrevista se le cuestionó si seguirá el camino de su papá Gustavo Armendáriz, quien fue mandatario chiapaneco, a lo que respondió: “No por el hecho de querer ser gobernador de Chiapas, pero si el presidente me necesita, ahí estaré”.

Además de su trabajo como diputada, Patricia Armendáriz es conocida por su participación en el reality Shark Tank México, en donde -dijo- invirtió en 45 proyectos durante su paso por el programa, aunque solo a 15 les dio seguimiento tanto de inversión, como para preparar el producto para entrar al mercado.

⇒ Patricia Armendáriz no es la única persona que ha levantado la mano por Chiapas, ya que el pasado 10 de septiembre, Manuela Obrador, prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador, no descartó que buscará la gubernatura.