Patty Jenkins habla sobre lo sucedido con ‘Wonder Woman 3’

A una semana de haberse revelado que la producción de la tercera parte de Wonder Woman no seguiría adelante, Patty Jenkins, la directora que estaba al frente del proyecto, ha hecho su primera declaración oficial sobre lo sucedido.

Jenkins ha querido aclarar todo lo ocurrido en los últimos días relativo a Wonder Woman 3 a raíz de la reestructuración de DC bajo la nueva dirección de James Gunn y Peter Safran.

Así, frente a la información que aseguraban que fue ella quien decidió poner punto y final a su camino con la Mujer Maravilla por importantes diferencias creativas con Warner Bros. Discovery y DC Studios, la directora ha tratado de ser más precisa sobre el tema.

“Cuando empezó a haber reacciones negativas sobre la no realización de Wonder Woman 3, empezó a difundirse la falsa y atractiva historia de que fui yo quien la canceló o la abandonó. Esto no es cierto. Nunca me retiré. Estaba abierto a considerar cualquier cosa que se me pidiera”, es parte de lo que dijo Jenkins en su comunicado.

También señaló que espera que si este es su final en relación a Wonder Woman, que no termine con una noticia negativa como la que se difundió, ya que el camino que recorrió para hacer las dos películas bajo su mando, la llevó por un camino lleno de felicidad y alegría junto a Gal Gadot.

Jenkins se mostró comprensiva con la compañía por el momento de reestructuración actual por el que están pasando y agradeció los años que ha podido compartir con el personaje en Wonder Woman y Wonder Woman 1984.

“Me ha encantado y me siento muy honrada de ser la persona que pudo hacer las dos últimas películas. Es un personaje increíble. Vivir en y alrededor de sus valores hace que una sea cada día mejor persona. Le deseo a ella y a su legado un futuro increíble, conmigo o sin mí”, aseguró Jenkins.

Patty Jenkins aclara su relación con Lucasfilm

En el mismo comunicado, la directora confirmó que Rogue Squadron, el proyecto que dirigirá dentro del universo de Star Wars, sigue vivo.

Jenkins aclaró que quiso dejar el proyecto al ver que tomaría más tiempo de lo esperado para su realización, para así enfocarse en Wonder Woman 3, a lo que Lucasfilm aceptó y le propuso un nuevo acuerdo para seguir el desarrollo más adelante. Hasta el momento, Jenkins asegura que sigue en pie, salvo que se dictamine otra cosa.