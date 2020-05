Paty Navidad habla de los ‘tatuajes invisibles’ como vacunas

México/tvnotas. Paty Navidad se caracteriza en los últimos meses por compartir sus diferentes teorías sobre temas como aliens, incluso sobre el coronavirus.

Ahora la actriz de 47 años expuso a través de sus redes sociales que los tatuajes de moda, los de tinta invisible, realizan una vacuna.

“Tatuajes inteligentes que registran nuestro historial médico. Esta tecnología emplea un tinte invisible a simple vista compuesto de nanocristales o puntos cuánticos que se administra debajo de la piel al mismo tiempo que se realiza una vacuna”, escribió en su cuenta de Twitter.

Agregó que este tipo de ‘tatoos’ son de una especie de ‘identificación’ que está diseñada para que los jóvenes la amen.

“Bill Gates, MIT, desarrolla una nueva ‘identificación de tatuaje’ para buscar vacunas. Los tatuajes, los ingredientes de la tinta, no son lo que parecen. Los jóvenes han sido condicionados para amarlos, pero son vacunas bellamente diseñadas, punto”, dijo la también cantante.

Bill Gates, MIT Develop New ‘Tattoo ID’ to Check For Vaccinations. Tattoos — the ingredients of the ink — are not what they seem. The young have been conditioned to love them, but they are prettily designed vaccinations, period. https://t.co/CJtAKq9UVz