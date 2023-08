Paul McCartney hará vibrar el Foro Sol con su regreso a México

agosto 24, 2023

El legendario Paul McCartney anunció su muy esperado GOT BACK Tour, listo para llegar a la Ciudad de México con un increíble concierto en el emblemático Foro Sol, la primera fecha mexicana en seis años. El show está programado para el 14 de noviembre, cuando los fans podrán vivir una experiencia inolvidable junto a McCartney y su banda en vivo, quienes prometen ofrecer un espectáculo único.

“Me hace mucha ilusión decir que voy a México a dar algunos conciertos con mi Got Back Tour en noviembre. Tengo muy buenos recuerdos de México. Cada vez que estamos allí nos la pasamos muy bien. Así que vamos a crear más recuerdos maravillosos… vamos a rockear… vamos a rodar. ¡Y vamos a tener una fiesta! ¡Fiesta!” – Paul McCartney

El GOT BACK Tour comenzó el 28 de abril de 2022 en Spokane, Washington, con increíble éxito, cautivando al público en un recorrido de 13 ciudades alrededor de los Estados Unidos. Para junio de 2022, el icono de la música encabezó el festival Glastonbury con un set que fue descrito por The British Times como “el mejor concierto de la historia”. Este año, Paul McCartney se embarcará en un emocionante viaje a Australia, donde hará su emotivo regreso a Adelaida, además de visitar ciudades como Melbourne, Newcastle, Sídney y más. Ahora, los fans mexicanos tendrán la oportunidad de experimentar el increíble espectáculo de McCartney, quien dará su primer concierto en el país desde 2017, cuando ofreció un extraordinario show en el Estadio Azteca.

BOLETOS: para el GOT BACK Tour en México, estarán en venta general iniciando el sábado 2 de septiembre a las 2 PM (hora local). La Preventa Citibanamex permitirá adquirir boletos a los tarjetahabientes Citibanamex antes que nadie, comenzando el viernes 1 de septiembre a las 2 PM (hora local) en www.ticketmaster.com.mx. Para más información, visita paulmccartneygotback.com.

La influencia de Paul McCartney en la industria es irrefutable, convirtiéndolo en uno de los cantautores e intérpretes más exitosos de todos los tiempos. Con un incomparable catálogo de amadas canciones que incluyen clásicos como “Hey Jude”, “Live and Let Die”, “Band on the Run”, “Let It Be” y muchas más, la experiencia en vivo de Paul McCartney es un deleite absoluto para cualquier amante de la música. La gira GOT BACK promete ofrecer horas con los mejores momentos de los últimos 60 años de la música, incluyendo docenas de canciones del catálogo de la carrera solista de Paul, de Wings y, por supuesto, de The Beatles, que han formado parte del soundtrack de nuestras vidas.

El GOT BACK Tour fue lanzado en febrero de 2022, recibiendo aplausos unánimes tanto por los fans como por la crítica. Mientras Paul llena estadios con miles de fans y los hace cantar al unísono, el reconocimiento de sus increíbles logros se vuelve innegable. Los fans y la crítica, quienes asistieron al One on One Tour en 2017 dijeron:

“Paul McCartney, tan grande como el Estadio Azteca” – W Radio

“Amor, rock y palabras de esperanza; así es como debe ser un buen show” – Indie Rocks!

“Sir Paul McCartney visitó por quinta ocasión México, para dar un concierto memorable en el Estadio Azteca” – Chilango

Paul y su extraordinaria banda han conquistado algunos de los venues y lugares más icónicos del mundo. Desde el Coliseo de Roma y la Plaza Roja de Moscú, pasando por el Palacio de Buckingham, la Casa Blanca, hasta el monumental concierto gratuito en el Zócalo de México, los conciertos de McCartney han dejado una huella indeleble en la historia musical. El próximo concierto en el Foro Sol pinta para ser una joya más en el legado del artista, ofreciendo una experiencia inolvidable.

OCESAfact: La emblemática noche de Paul McCartney en el Zócalo de la Ciudad de México reunió a más de 200 mil personas.

Con la ya conocida banda de Paul –Paul “Wix” Wickens (teclados), Brian Ray (bajo/guitarra), Rusty Anderson (guitarra) y Abe Laboriel Jr (batería)– así como un equipo de última tecnología en audio y video, un concierto de Paul McCartney es parteaguas en la vida de cualquier asistente.

¡Que no se te pase! Este es un evento que no debes perderte. El GOT BACK Tour de Paul McCartney promete ser una extraordinaria celebración de música y un testamento del increíble legado del icono musical. ¡Asegura tus lugares antes que nadie para ser parte de esta experiencia! Boletos disponibles el 1 de septiembre en Ticketmaster.