Pavimentan camino en San Isidro Texcaltitan

Redacción/San Andrés.- En Tepancan ya terminamos la segunda etapa del pavimento que viene de la prolongación calle Corona hasta esta comunidad; Yo me comprometí con los habitantes de Tepancan que las cosas iban a mejorar y en dos años así es, tienen un acceso en muy buenas condiciones hasta la comunidad.



El resto del camino tiene muchos años que se hizo y desgraciadamente no tuvo mantenimiento, pero tal como me comprometí, también les vamos a cumplir con un camino digno”, afirmó el Presidente Municipal de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, durante su recorrido para supervisar los trabajos de la segunda etapa del camino de Tepancan a San Isidro Texcaltitan.



Tavo Pérez, detalló que esta etapa concluirá hasta la parte que llega al salón ejidal de Tepancan, incluyendo en la obra el cambio, la red hidráulica y la de drenaje sanitario, por lo que la inversión que se hace en este camino es de suma importancia y deja beneficios alternos a lo que respecta a vialidad, mejorando servicios básicos como el agua y el drenaje.



“El compromiso es claro llegar hasta San Isidro por eso este año vamos hacer más agresivos y vamos a tocar dos frentes, San Isidro del puente de acceso a la comunidad rumbo a Tepancan y desde aquí donde termino la segunda etapa hasta el salón ejidal, vamos cambiando agua, drenaje y vamos a la vez construyendo este concreto hidráulico que va a darle la seguridad de que van tener una obra de calidad por muchos años”, explicó Tavo Pérez.



El alcalde insistió en que se trabaja dando continuidad a obras significativas y de alto impacto social, y que todo ello requiere transparencia y planificación de recursos para poder cubrir las metas fijadas y de esta manera entregar obras de calidad y de mayor utilidad a la ciudadanía.



“La continuidad es la clave en este gobierno, la buena planeación con obras en tres hasta cuatro etapas para poder con obras de gran magnitud, lo mismo que estamos haciendo aquí, lo vamos seguir haciendo en los Texalpan, en el camino que va de Buenos Aires rumbo al Nopal, en la calle Aeropuerto en Ranchoapan, en el Cerro las Iguanas, en la Laguna Encantada, la intención es darle continuidad a nuestros proyecto y hacer de esa forma grandes obras durante cuatro años, no he inaugurado esta calle y ni la voy a inaugurar, la estaré inaugurando el último año cuando ya hayamos culminado”, aseguró Tavo Pérez.



El munícipe recordó que cuando hizo el compromiso con los habitantes de Tepancan, se planteó que el camino llegaría hasta la comunidad vecina de San Isidro Texcaltitan, por lo cual, para que se pueda cubrir la meta, se planificó por etapas y actualmente se encuentran en la segunda fase de la construcción del tramo, por lo que solo estará supervisando cada etapa pero la inauguración oficial se hará hasta que esté concluido en su totalidad.



“Me comprometí desde un principio que era concreto hidráulico desde San Andrés pasando por Tepancan y llegando hasta San Isidro y lo mismo hare de aquel lado el Nopal, lo mismo haré en Cerro las Iguanas, lo mismo haré en Cerro Amarillo y lo mismo haré en todos lados, porque esa es la intención, no ir pavimentando y celebrando que hicimos un pedazo o una etapa, sino cuando culminemos la obra completa, poder venir y decirle a la gente mirándole a la cara que le hemos cumplido”, concluyó el alcalde.