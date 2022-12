Pedirá Ignacio Mier al Senado eliminar de ‘Plan B’ modificaciones que benefician al PT y PVEM

diciembre 9, 2022



El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aceptó que hubo un par de puntos “inconstitucionales” al Plan B de la reforma electoral legislativa, los cuales solicitaría eliminar al Senado de la República.

“En este ejercicio cometimos un hierro procedimental que nosotros admitimos y que es de reconocer, fue una reserva que agregamos, vamos a asumirlo y anunciar que hay dos renglones que no debieron haber aparecido y que sin embargo, se metieron”, puntualizó.

Estas modificaciones a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que realizaron al último momento los aliados de Morena fueron objeto de discusión, pues favorecían principalmente a las bancadas del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Asimismo reconoció que se trata de una de las peticiones que les concedieron a sus aliados para protegerlos de perder el registro de partidos políticos al estar constantemente en peligro y a punto de desaparecer.

“En términos llanos es el agregado de que ya no pierden el registro si no se alcanza el 3 % de la votación nacional en términos llanos, y lo mantienen con haber ganado en 16 estados. Fue una solicitud de ellos (PT y PVEM), es un tema que ya fue controvertido en el pasado periodo electoral y que es abiertamente inconstitucional, voy a buscar al coordinador de Morena en el Senado para que desde ahora revisen este tema que estamos reconociendo”, concluyó Mier Velazco.

Este jueves en su conferencia matutina y al ser cuestionado sobre los puntos del Plan B que benefician directamente a dichos partidos, el presidente López Obrador aseguró que Adán Augusto López, secretario de Gobernación, explicaría las razones de esos apartados.

“Vamos a que mañana el secretario de Gobernación venga y nos explique porque no se puede constitucionalmente quitar dinero a los partidos, no se puede porque no se aceptó la reforma.. o sea, el INE no se toca y tampoco los partidos… habría que verlo mañana para que no haya distorsiones y se analice bien porque hay mucha manipulación”.