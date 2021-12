Pedro Almodóvar opinó sobre las películas de superhéroes

diciembre 29, 2021

Ciudad de México. A medida que el cine de los superhéroes continúa liderando las taquillas del mundo, más cineastas comparten su sentir respecto al género. Directores de gran renombre como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Ridley Scott y Alejandro González Iñárritu, entre otros, han emitido comentarios en contra de estas películas. Ahora, Pedro Almodóvar se suma a la lista de realizadores que opinan sobre ellas. ¿Qué dijo el cineasta español?

Cabe recordar que, anteriormente, Almodóvar ya había hablado sobre el tema. Durante un coloquio organizado por El Mundo, el director se quejó de que las películas de superhéroes no daban prioridad a la mujer; además, expresó que todas las historias del género le parecían iguales y con poca o nula sustancia.

Es de sabios cambiar de opinión

No obstante, el cineasta ha cambiado de opinión, al menos en cierto grado. En entrevista para el programa Late Motiv, Almodovar comentó que se sentía agradecido con Spider-man: No Way Home, pues gracias a ella, y tras una aterradora caída en los ingresos de la industria cinematográfica, la gente había regresado a las salas luego de un largo tiempo.

¿Imaginas cómo sería una película de superhéroes dirigida por Pedro Almodóvar? Imagen: VINCENZO Pinto//Getty Images

El director de Madres Paralelas también aseguró que, aunque no es un espectador natural de las cintas de superhéroes, se dará el tiempo de ver la nueva entrega del Hombre Araña. Esto, desde luego, en agradecimiento a su contribución para la reactivación de séptimo arte. Los blockbusters son los grandes salvadores de la industria, afirmó.

En el transcurso del programa, Almodóvar no perdió oportunidad para recordar que la taquilla en España había caído un 60%, tanto en exhibiciones nacionales como internacionales. Por otra parte, aprovechó para manifestar su disposición a unirse a los universos cinematográficos de Marvel o DC, siempre y cuando se respete su libertad creativa y visión artística. El cineasta confesó que tiene interés por Batgirl, pero que, por el momento, no es más que un deseo cuya realización depende más de las compañías productoras que de otra cosa.

¿Qué opinas? ¿Te gustaría ver a las grandes leyendas del cine dirigiendo alguna historia de superhéroes? ¿Imaginas como sería una película del género bajo el liderazgo creativo de Almodóvar? Si te gustó la nota, no olvides compartir.