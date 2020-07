Peleador de UFC golpeó a un anciano en un restaurante #Video

EU/Medio Tiempo. El peleador de la UFC, Mike Perry, perdió la cabeza y golpeó a un hombre mayor en un bar la noche del pasado 7 de julio en Texas, hecho que quedó grabado en un video que se volvió viral en redes sociales.

En la grabación se ve a Perry, peleador de la UFC, saliendo de un restaurante después de que hubo una disputa, ahí pregunta si ya habían llamado a la policía mientras discute con el personal del lugar que le pedía que abandonara el recinto.

Perry comenzó a enojarse y amenazaba a un señor diciéndole que lo dejaría inconsciente y posteriormente pasaron a la escena de la confrontación física, y el hombre cayó al suelo después de ser golpeado.

El incidente ocurrió en el restaurante Table 82 en Lubbock, Texas, según confirmaron en ESPN. La policía acudió al lugar, pero no arrestó al peleador de la UFC ni tampoco se presentaron cargos en su contra.

Here’s the Mike Perry video of him knocking out an old guy

pic.twitter.com/JHX1NyPt4u