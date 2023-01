Películas de Marvel Studios finalmente regresan a China

enero 17, 2023

Tras más de tres años de prohibición, finalmente la películas de Marvel Studios podrán estrenar en China este 2023.

La prohibición no oficial de China sobre Marvel se está levantando. Black Panther: Wakanda Forever y Ant-Man and The Wasp: Quantumania han asegurado las fechas de estreno en China, poniendo fin a un período de tres años y medio durante el cual las películas con personajes de Marvel no lograron ingresar al segundo mercado más grande en taquilla del mundo.

El país asiático ha prescindido de importantes estrenos debido a sus estrictas políticas en las restricciones de contenido. Son diferentes estudios cinematográficos que se han enfrentado a estas complicaciones, pero los filmes del UCM son los que más generan revuelo.

Black Widow (2021), Eternals (2021), Shang-Chi: La leyenda de los diez anillos (2021) y Spider-Man: No Way Home (2021) son algunos de los títulos que no tuvieron sus estrenos en los cines chinos. Esto responde principalmente a motivos ideológicos y a la visión de las autoridades chinas sobre la comunidad LGBTIQ.

Por ejemplo, en el caso de Marvel, los breves momentos de la película Thor: Love and Thunder en los que se menciona la homosexualidad de Korg ya son por sí motivos suficientes de censura para el gobierno chino.

Otra de las razones por las que no han estrenado estas cintas en aquel país podrían ser las críticas que la directora de Eternals, Chloé Zhao, ha hecho sobre la política de su país de origen. Zhao ha sido duramente criticada en su nación debido a su clara oposición al gobierno de Xi Jinping.

¿Cuándo estrenarán las películas de Marvel en China?

La secuela de Black Panther, que se estrenó originalmente en otros países en noviembre de 2022, llegará a China el próximo 7 de febrero. Por su parte, Ant-Man 3 llegará a los cines chinos el 17 de febrero, día y fecha en que se estrena en Estados Unidos.

De esta forma, estas cintas se convierten en los primeros títulos de Marvel que estrenarán en China desde Spider-Man: Far From Home de Sony/Marvel en junio de 2019, y las primeras películas de Disney/Marvel desde Avengers: Endgame a principios de ese mismo año.