«Pepillo» Origel agradece apoyo tras foto íntima filtrada

junio 8, 2020

Redacción/Notimex.- El conductor de televisión Juan José Origel publicó un video en redes sociales, en respuesta a la imagen que se filtró en internet, en la que se pude ver en el reflejo del cristal de su horno, que un hombre en ropa interior es quien le toma la fotografía.

Luego de que el usuario identificado como @pablo1996a compartió dichas imágenes en Twitter, las burlas y comentarios por parte de los internautas, no se hicieron esperar, sin embargo, hubo quien también expresó al comunicador su apoyo y cariño.

Durante el clip en respuesta, que grabó junto a la conductora y actriz Martha Figueroa, decidió finalmente no dar una explicación al respecto, en cambio, agradeció a todos aquellos que lo apoyaron.

“No quiero hablar del caso porque no viene al caso, pero quiero decirle a toda la gente que me ha demostrado su cariño y solidaridad: gracias”, dijo y posteriormente explicó: “Cuando la gente te ataca, es cuando sientes el cariño; más de 40 años me avalan, más de 40 años trabajando para ustedes, me escriben cosas tan bonitas”.

Cuando Figueroa le cuestionó sobre la camiseta desgarrada con la que aparece en las fotografías, bromeó: “La voy a rifar porque me la piden para el museo de las celebridades, no se crean, no la puedo rifar porque es mi camiseta”, dijo entre carcajadas.

Finalmente expresó: “Estoy muy agradecido, ahí es cuando te das cuenta del cariño, no tengo con qué pagarles, solamente decirles, ‘muchas gracias’”; Martha Figueroa añadió para culminar el clip: “Consejo de mamá ‘No hables con extraños’”.