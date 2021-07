Perdón señor Presidente, pero la 4T sigue espiando

julio 23, 2021

9 gobiernos estatales, también

Tomaré su palabra como cierta, señor Presidente. En aras de la transparencia que usted mostró hace un par de días con respecto a que en esta Administración no se espía a nadie con Pegasus, sería interesante que usted también ordenara que sean publicados los audit trails de los tres malware de NSO Group cuyas licencias aún tiene vigentes el gobierno federal.

A saber: Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República y Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como ahora se denomina al CISEN.

Pero, permítame una digresión, don Andrés Manuel.

¿Por qué ni usted ni nadie más menciona algo, cualquier cosa, sobre los 11 sistemas de la empresa Hacking Team que operan, entre otros, los gobiernos de Miguel Barbosa (Morena), en Puebla; el de Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN), en Tamaulipas; el de José Rosas Aispuro Torres (PRI), en Durango; el de Mauricio Vila Dosal, en Yucatán, el de Alejandro Moreno Cárdenas diagonal Carlos Miguel Aysa González (PRI), en Campeche; el de Francisco Domínguez Servién (PAN), en Querétaro; el de Enrique Alfaro Ramírez (MC), en Jalisco, y el de Alfreditititito Del Mazo Maza (PRI), en el Estado de México. Entre otros, repito.

Mención aparte merecen el huachicoleado Petróleos Mexicanos y el Centro Nacional de Inteligencia (el ex CISEN), que también operan el malware de Hacking Team.

Hoy la atención se centra en NSO Group pero nadie habla de estos sistemas y de esos estados de la República que tienen la misma funcionalidad de espiar teléfonos de Android, iPhones, o cualquier otro sistema operativo.

Hacking Team, dice el tumbaburros llamado Wikipedia, “es una compañía de tecnología de la información italiana, ubicada en Milán, que vende herramientas de vigilancia e intrusión ofensiva a gobiernos, agencias de aplicación de la ley y empresas. Sus «sistemas de control remoto» permiten el control de las comunicaciones de usuarios de internet, descifrar la criptografía de archivos y correos electrónicos, grabar llamadas de Skype y otras comunicaciones de VoIP, y activar remotamente micrófonos y cámaras en computadoras y dispositivos móviles.”

Lo mismo que Pegasus, pero no tan barato .

Desde 2010 inició el uso de este tipo de espionaje

Quien sí se queda corto en sus estimaciones económicas –among all people— es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto. Dijo apenas, en “marranera” reciente, que en los gobiernitos del sanguinario Felipe Calderón Hinojosa y del corrupto Enrique Peña Nieto habían desembolsado de los recursos de nosotros los pagaimpuestos 32 millones de dólares en el Pegasus: “gobiernos estatales y dependencias federales destinaron 5 mil 914 millones de pesos para el pago servicio de espionaje con diversas empresas ligadas a Pegasus, programa de espionaje desarrollado por la empresa israelí NSO Group.”

Pero el escribidor tiene otros datos:

Mire usted, el gobiernito del Estado de México adquirió el malware de Hacking Team en 2012 a razón de 120 mil euros (2 millones 851 mil 968 pesos al tipo de cambio actual) y hasta la fecha, por actualizaciones y mantenimiento, la empresa italiana ha facturado 783 mil euros (18 millones 609 mil 91 pesos con 20 centavos).

El gobierno queretano compró este software malicioso en 2013 por 48 mil euros (1 millón 140 mil 787 pesos 20 centavos) y hasta la fecha lleva erogados 234 mil 500 euros (5 millones 573 mil 220 pesos 80 centavos).

Los campechanos son espiados desde 2013. Hacking Team le facturó a Alejandro Moreno Cárdenas 78 mil euros (1 millón 853 mil 779 pesos con 20 centavos) y su sucesor Carlos Miguel Aysa González acaba de pagar o quizá aún adeuda 386 mil 296 euros (9 millones 180 mil 865 y 25 centavos).

El finado Rafael Moreno Valle Rosas compró el producto malicioso de Hacking Team también en 2013. Los milaneses facturaron 84 mil euros (9 millones 180 mil 865 pesos con 25 centavos) y hasta la fecha los contribuyentes poblanos han pagado a los italianos 428 mil 835 euros (10 millones 191 mil 864 pesos 14 centavos).

Los ganones, intermediarios y fruncionarios corruptos

El gobierno de Jalisco compró para el desaparecido Aristóteles Sandoval el peligroso juguetito espía en 2014. No se sabe cuánto pagaron los dizque gobernados por tal adquisición. Lo que sí se conoce es que hasta la fecha Hacking Team ha facturado en total 748 mil 3 euros (17 millones 777 mil 338 pesos con 50 centavos).

Mismo caso los de Tamaulipas, Durango y Yucatán, adquiridos en 2014. No se sabe cuánto costaron las licencias originales, pero sí los montos que Hacking Team ha facturado a cada cual hasta la fecha.

García Cabeza de Vaca: 322 mil 900 euros (7 millones 674 mil 170 pesos con 56 centavos).

Rosas Aispuro Torres: 421 mil 397 euros (10 millones 15 mil 89 pesos 66 centavos).

Vila Dosal: 401 mil 788 euros (9 millones 549 mil 54 pesos con 32 centavos).

Y con todo y el grave problema del huachicol, enfrentando a la mafia sindical de Carlos Romero Deschamps y con una enoooorme corrupción interna, a Pemex le han facturado, desde el 2013, licencias más limitadas por sólo 321 mil 120 euros (7 millones 631 mil 866 pesos 37 centavos).

Eso sí, Hacking Team mató víbora en viernes con el CISEN al que le facturó en 2010 por la primera licencia 130 mil euros, por lo que el gobiernito de Felipe Calderón desembolsó 130 mil euros (3 millones 89 mil 632 pesos) que han escalado con EPN y ahora con AMLO hasta llegar en estos momentos a 1 millón 390 mil euros (330 millones 352 mil 96 pesos).

Si usted hace la suma, ni NSO ni Hacking Team han cobrado 5 mil 914 millones de pesos. Ni en sueños.

La enooorme diferencia ha quedado en manos de las empresas intermediarias… y de los fruncionarios corruptos que ordenaron y llevaron a cabo las adquisiciones. Los moche$, pues.

Mucho mucho dinero nuestro para espiarnos.

Y para que los corruptos hagan sus consabidos “bisnes”, ¿o no?

Indicios

¡Ya no nos avergüence, ingeniero Carlos Slim! Usted debió ser de los primeros en utilizar sus muchos millones de dólares –los bien habidos y hasta los mal habidos– para emprender un viaje al espacio. Elon Musk y su Space X fue el primer empresario archirecontramillonario que lanzó una nave espacial, y los astronautas Sir Richard Branson y su SpaceShipTwo VSS Unity y, apenas, Jeff Bezos con su nave de Blue Origin han salido de la atmósfera a dar breves paseos. ¿Usted cuando, ingeniero Slim? Como que ya va siendo hora de que lo mandemos a la estratósfera y no a donde habitualmente lo envían millones de mexicanos, ¿no cree usted? + + + El que de plano no tiene ni una pizca de vergüenza es el pachuquita Miguel Ángel Osorio Chong. Ahora sale con la mamamamarrachada de que el peñato o tolucopachucracia actuó dentro de los límites de la ley y que él es una blanca muy blanca palomita y que, como todos a quienes les pillan los dedos en la puerta, dice no saber, no conocer, no tener la mínima idea de nada. Como si hubiese estado todo el tiempo en la pendeja: “No tengo ningún conocimiento de haber adquirido este sistema, en el CISEN tenían otro sistema –el de Hacking Team, como le reseñé líneas arriba– en el que se trabajaba. Tuve varias reuniones allá pero que se trabajaba obviamente en el marco de la ley y con órdenes judiciales, solo así. Los sistemas que se han ocupado cuando yo estuve en el Secretaría fueron en ese sentido y no tuve ningún conocimiento de compra de algún otro diferente o de la compra de este sistema al que hace referencia”, aseguró. Con razón ni siquiera fue candidato presidencial del PRI, la política, senador, se hace con valor y con güevos. Si no, es mera politiquería. + + + Por hoy es todo. Como siempre le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!