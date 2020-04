abril 27, 2020

Con el regreso al senado de don Ricardo Ahued, el empresario Ernesto Pérez Astorga se queda en el aire y muy probablemente, tendrá que volver a hacerse cargo de los negocios familiares, ya que en estos momentos con la pandemia encima, sería muy complicado pensar en hacerle un huequito, en el gobierno federal e incluso en el gobierno estatal.



En la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz, Enrique Nachón García, ha hecho un papel muy digno como titular del organismo; siendo honestos la Sedecop jamás ha tenido presupuesto medianamente decente, nunca tuvieron un centavo para que trabajar y las oficinas están que se caen, ¡Vaya!, ni para el mantenimiento han tenido en años; Nachón García por medio de sus relaciones, sentido común y visión, ha tenido aciertos y triunfos en su gestión, por tanto sería ilógico pensar en degradarlo, para dar paso a Pérez Astorga, quien por cierto en los escasos meses que estuvo al frente de la SEDECOP, se dio tiempo de regar el tepache de lo lindo.



Les cuento queridos míos, durante la gestión de Pérez Astorga, el funcionario veracruzano contactó con la empresa ESZ Smart Solutions, una consultora con sede en la Ciudad de México, con fuertes lazos con el Movimiento Regeneración Nacional, a quienes encargó una serie de proyectos y se estuvo reuniendo a menudo con los directivos de la empresa.



A ESZ Smart Solutions le pidió entre otras cosas, el desarrollo de la Política de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz, un par de semanas luego de la solicitud, ESZ Smart Solutions entregó una propuesta en mano a Pérez Astorga, en el hotel Punta Azul de Boca del Río, esto con la promesa de firma de contratos de asesorías y no se cuanta cosa más.



La empresa entregó documentación al entonces titular de la SEDECOP, debido a la afinidad de ESZ Smart Solutions con el Movimiento Regeneración Nacional, con quienes habrían trabajado con anterioridad en una infinidad de proyectos.



Luego de la última reunión en el hotel Punta Azul con Pérez Astorga, ASZ Smart Solutions nunca volvió a tener noticias del titular de la SEDECOP, hasta que tristemente se dieron cuenta que con base en el proyecto de Política de Mejora Regulatoria, que la empresa le había entregado a Pérez Astorga, el arbitrario funcionario plagió casi todo el proyecto, le hizo un piripituche y presentó una iniciativa, penosa situación la verdad.



Lo más lamentable, es que los directivos de la empresa, tienen fuertes vínculos e intereses con personajes de muy alto nivel en el MORENA, así que del regreso a la administración pública de Pérez Astorga, mejor nos vamos olvidando, por lo menos en el futuro próximo.

Cosas de la vida y menudencias

La fase III de la pandemia por Covid-19, ya se siente en México, el aumento de casos positivos ha sido muy significativo estos últimos días, sin embargo la gente sigue en la calle muy quitada de la pena, ni me quiero imaginar lo que va a ser de nosotros en un par de semanas, al menos aquí en Xalapa, en el centro de la ciudad hay tráfico pesado, es la gente que circula por ahí; por lo menos los almacenes y tiendas de autoservicio, ya te exigen entrar con las medidas de seguridad pertinentes y una persona por familia, claro que se sigue viendo afuera, al resto de los integrantes de la familia.



Santiago Nieto con su Unidad de Inteligencia Financiera, tarde que temprano caerá sobre los huesos de Karimita, ya anda sobrevolando en círculos por los cielos de Belgave en London, así que el día menos pensado la mujer azota y con ella todo el entramado de notarios y testaferros que organizó la habilidosa mujercita; triste que pudiendo trascender de un modo positivo, el gordo Duarte y su peña, hayan decidido hacerlo de ese modo, pobres los hijos y descendientes, que son los que cargarán con todo el desprestigio y vergüenza, que los Duarte Macías han acumulado.



La transparencia con la que la Fiscalía General del Estado, está llevado el caso de la compañera María Elena Ferral, deja mucho que desear, las detenciones del pasado fin se dieron en medio del hermetismo absoluto y al momento no se tiene mayor información; al ser un caso tan delicado, quizá se justifique el hermetismo, ojalá sepan lo que están haciendo y se haga justicia verdadera en memoria de la compañera, pero no a costa de la verdad.



En fin iniciamos semana señores, quédense en casa los que puedan, los que no cuídense mucho, nos leemos mañana.