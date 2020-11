Perrito callejero interrumpe obra de teatro para «ayudar» a un actor herido

noviembre 10, 2020

Turquía/Milenio. Los animales, en especial los perritos, siempre son capaces de arrebatarnos una sonrisa con sus acciones no importando cuál sea nuestro estado de ánimo. Hace unas semanas, un video compartido en YouTube protagonizado por un «lomito» callejero logró conquistar los corazones de muchas personas en redes sociales al volverse viral.

Y es que este perrito que vive en las calles de Turquía enterneció a todo el mundo luego de tratar de interrumpir una obra de teatro ambulante para tratar de auxiliar a un actor que resultó herido y se desvaneció como parte de la ficción.

Por supuesto, el can no podía imaginar que esto formaba parte de una puesta en escena, y en cuanto observó caer al joven, corrió alarmado hacia él intentando socorrerlo. El perrito no dudó ni un segundo en entrar a escena.

Mientras otro histrión narraba la historia, los espectadores observaban con atención la obra sin imaginarse lo que estaban a punto de presenciar, pues llegó un momento de la escena en la que uno de los actores, mientras avanzaba, cae desplomado al suelo.

Al observar esto, el can se acercó de inmediato al hombre para recostarse sobre él y tratar de ayudarlo o consolarlo, pues no entendía que todo se trataba de un montaje.

El actor tuvo que salir de personaje, pues no pudo resistirse a los cariños del perro, y se levantó para responder a sus abrazos. Por suerte, la escena quedó capturada en un video que, finalmente fue subido a YouTube, y de repente, ya inundaba todas las redes sociales en donde muchas personas los compartieron y apreciaron la dulce acción de este lomito, que sin duda está dispuesto a ayudar a quien lo necesite.