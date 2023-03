Perrito se roba pelota en pleno partido de Concachampions

marzo 9, 2023

El partido se celebró en el Estadio Cuscatlán, casa del Alianza FC del Salvador. El duelo no resultó muy atractivo debido a que ni los locales ni el cuadro estadounidense lograron abrir el marcador en los 90 minutos.

Sin embargo, para alegrar un poco la fiesta, al minuto 68 de acción un perrito saltó a la cancha a intentar robarse la pelota. El árbitro al percatarse detuvo el encuentro en lo que lograban capturar al infiltrado canino. Was this on your bingo card?



Yeah the @PhilaUnion is a good team and all, but this doggo is even better 🐶⚽️ pic.twitter.com/cK882huibw— FOX Soccer (@FOXSoccer) March 8, 2023

El “Chuchito del Cuscatlán”, no logró robarse la pelota, pero sí el corazón de los aficionados presentes en el estadio y de los espectadores en televisión.