Persisten operativos en carretera Xalapa-Coatepec para evitar accidentes

junio 14, 2020

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- En lo que va del año han disminuido más del 50 por ciento los accidentes en la carretera Xalapa-Coatepec.

Así lo consideró el delegado de Tránsito en Xalapa, Miguel Ángel López Ortega, quien añadió que continúan implementándose los operativos Radar y Carrusel.



“Vimos una reducción de más del 50 por ciento. Afortunadamente el número de muerte no es algo que esté dentro de las estadísticas alarmándonos”.



Mencionó que gracias a los operativos de Tránsito del Estado ha habido días en que no se registra ni un accidente sobre dicha vía de comunicación, pese a la constante lluvia.



Recordó que los accidentes se originan principalmente porque los conductores no respetan los límites de velocidad. Por tal motivo, destacó la importancia de que se continúen las campañas de concientización.