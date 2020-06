Personal de Parques y Jardines podrían retomar labores hasta agosto

junio 24, 2020

Regina Montes/Xalapa.- El secretario general del Sindicato del Frente Unido de Trabajadores Independientes de Parques y Jardines de Xalapa Aristeo Avendaño Marín dijo que de 180 trabajadores del área de Parques y Jardines únicamente están laborando 30 derivado de la contingencia por el Covid-19 dado que el resto está considerado como vulnerable.



Reconoció que es muy poco personal para poder atender las necesidades de Xalapa, pero aclaró que no se está haciendo esa labor no porque se desee sino por la contingencia sanitaria.



Recordó que el 19 de marzo se informó que el personal en riesgo por tener algún padecimiento, ser mayor de 60 años o mujeres embarazadas del área, debía irse a sus casas para no exponerse a un posible contagio por Covid-19.

“Para abastecer toda la ciudad tanto como camellones en conjunto con podas y derribo somos 180 en las avenidas, parques, viveros, sanitarios de los parques”, recordó.



Señaló que en este momento incluso se están planeando las vacaciones del personal para que una vez que se acabe la contingencia, se puedan reincorporar al área y atender la ciudad.



“Porque el ciudadano o en el Facebook están anunciando que parques y jardines no está evolucionando para darle atención a los camellones, pero no es porque no quieran, simplemente que es por la contingencia que se encuentra”, dijo.

Dijo que podría ser en agosto cuando las labores de limpia se puedan retomar en todas las áreas verdes de la capital del estado.