Personal médico no solo son héroes, son los mártires de la pandemia

febrero 14, 2021

Siempre ha habido en la humanidad enfermedades muy contagiosas, ahora mismo se vive la pandemia ocasionada por el Sars-Cov-2 el cual ha causado estragos en la sociedad, familias, señaló el arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, quien reconoció el trabajo de médicos, enfermeras , personal médico de apoyo y familiares que están al pendiente de todos los enfermos. En su homilía dominical, Reyes Larios recordó que ha habido otras pandemia como hace un siglo la de la gripe española que causó muchos enfermos y muertos, hace poco, en 2009 que diezmo a algunos de nuestros familiares y hace varios siglos la peste. Destacó que el uso de cubrebocas es indispensable para evitar el contagio de covid, guardar la sana distancia, aislamiento de los enfermos en sus casas o en el hospital dependiendo de la gravedad de la enfermedad. El sacerdote católico dijo que es necesario que ante la enfermedad se tenga fe en Cristo senador y también la medicina, los profesionales de la salud y remedios caseros. “Ya llevamos un año de este padecimiento y no se ve todavía que vaya a disminuir mucho, está la esperanza de la vacuna, pero también sabemos que la vacuna su organización no ha sido adecuada, las personas se quedan esperando, si han sido vacunadas con la primera dosis, no les llega la segunda y muchos están en la lista de espera, pero vacunas no hay, es desorganización de quienes se encargan de proveer”. Asimismo, dijo que actualmente los médicos, enfermeras, personal sanitario no solo son los héroes, son los mártires, pues muchos han fallecido por este contacto con los enfermos de Covid, eso es por amor y cumplir con su tarea y profesión y muchos familiares por el amor que les tiene.Por otra parte, al referirse al Día del Amor y la Amistad, Reyes Larios consideró que la amistad es un amor expresado con libertad, no con exclusividad como es el matrimonio, si no con toda la libertad y respeto donde se pueden incluir a otras personas. El amor conyugal es de fidelidad, para los casados su amigo o amiga principal debe ser su pareja y es la base para que esto permanezca, pues el amor físico se termina tarde que temprano. Finalmente, llamó a ser fieles a los amigos y no traicionar a quienes nos brindan su confianza y cariño.