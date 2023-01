Personas LGBT+ han sido botín político: Activista

enero 21, 2023

Ariadna García/Xalapa, Ver.- La activista trans Kenya Cuevas, fundadora de Casa de las Muñecas Tiresias A.C. lamentó que las personas LGBT+ han sido utilizadas mientras hay personas en campañas de cara a algún proceso electoral y después se olvidan de ellos y no hay políticas públicas a su favor.

“Siempre nos han utilizado porque cuando están las campañas es de ‘vengan’, ‘apoye’, ‘súmense’, es importante la comunidad LGBT, pero en la realidad y la práctica y cuando llegan al poder, desgraciadamente no hacen políticas públicas, no hacen leyes, no tenemos instituciones que garanticen solución a las problemáticas fundamentales de la comunidad”.

Señaló que en el gobierno hay aliados y personas que realmente no quieren apoyar “y no es que sea un gobierno o un partido, desgraciadamente es cómo nos formamos como sociedad, desde nuestras creencias, desde nuestros estereotipos”.

Refirió que hay legisladores que usan la bandera de las personas LGBT+, pero para su propio beneficio, por lo que es necesario que verdaderas personas de la comunidad tengan puestos de elección popular.

“Yo creo que la verdad es que tenemos que representarnos nosotros, nosotras, y nosotres, tenemos que tener esta representación porque desgraciadamente no van a conocer realmente las problemáticas, es muy difícil pensar que desde la academia y desde los poderes, vamos a poder entender las problemáticas que se viven día a día de cualquier comunidad”.

Asimismo, señaló que el llamado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez sería que garanticen los derechos humanos a las poblaciones de la diversidad sexual.

“El llamado sería que pudiera sentarse con la sociedad civil para poder garantizar que los derechos humanos de la comunidad LGBT se vean aterrizados en protocolos, actualizaciones, gacetas oficiales y de esa forma garantizar la inclusión después de una equidad”.