Personas que venden su sangre son vetados del Centro de Transfusión Sanguínea:Director

noviembre 24, 2022



Lizbeth Inclan/ Veracruz,Ver.- Solo el 2.5 por ciento de los donadores de sangre que llegan al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS) de Veracruz son altruistas, el resto se trata de donadores por reposición, es decir, el 97.5 por ciento son personas que van a reponer sangre de alguien que ya se encuentra hospitalizado, informó el director de este centro, Salvador Santiesteban González.

La donación altruista de sangre es una acción solidaria que ayuda a salvar vidas y mantener saludables a muchas personas con determinadas enfermedades. Su importancia radica en la necesidad de los hospitales de realizar transfusiones a diario, señaló.

El director del CETS, reconoció que en el banco de transfusión se ha detectado a personas que venden su sangre, mismos que han sido vetados del sistema para que ya no se les realice este procedimiento médico.

Salvador Santiesteban explicó que muchos buscan obtener una remuneración económica por lo que optan por mentir y falsear información para sus expedientes médicos, lo que implica un riesgo para los pacientes.

Por otra parte, comentó que existen muchos mitos en torno a la donación de sangre, lo que es un impedimento para que crezca la cultura de la donación, en ese sentido dijo que impulsan diversas campañas para erradicar la falsa información que circula.

“El ayuno y no comen desde la noche anterior, pueden comer fruta inclusive durante la donación, fruta, agua, café sin leche, el ayuno básicamente es para grasas, un pedacito de pan, que me va a doler, es un pellizco, que me voy a sentir mal después de la donación, eso es sumamente raro, hay un efecto que se llama efecto vasovagal y eso un desmayo, se desmayan las personas, regresan en sí al 100 por ciento, que voy a engordar, no es cierto, incluso hay estudios que se ha demostrado que se queman 300 calorías durante la donación que es más o menos lo mismo que quemamos en un día de gimnasio”

Algunos de los requisitos para donar sangre son:

Identificación oficial con fotografía (vigente)

Tener entre 18 y 65 años

Pesar más de 50 kilos

No haber ingerido bebidas alcohólicas por lo menos 48 horas antes

No fumar 24 horas antes

Tatuajes y perforaciones deben tener más de un año de haberse realizado

No haber padecido hepatitis después de los 10 años