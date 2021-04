Pese a atentado, candidato a la alcaldía de Carlos A. Carrillo no renunciará

abril 13, 2021

Eda Sentíes/El Demócrata. Onán Hernández López, precandidato del PRI a la alcaldía de Carlos A. Carrillo, sostuvo que no abandonará la contienda electoral pese a haber sufrido un atentado en su propia casa la madrugada del pasado 7 de abril.

Detalló que durante la madrugada un grupo de personas desconocidas llegaron a su hogar donde se encontraba durmiendo con su esposa e hijos, y comenzaron a golpear ventas y la puerta de entrada con un hacha, sin embargo, no lograron ingresar.

Señaló que entre las consignas que gritaban los atacantes estaba que no era su tiempo para postularse por la alcaldía, que debió esperar tres años más, por lo que considero que se trató del ataque es un tema político.

“Tengo temor por mi familia, a como están las cosas peligra mi familia, tengo esposa y dos hijos y le hago un llamado al gobernador y al secretario de seguridad para que ponga los ojos en Carlos A. Carrillo para que la seguridad sea buena y que estas elecciones sea el pueblo que decida quienes sean sus representantes (…) voy a seguir al frente de la candidatura porque mi pueblo me lo está pidiendo no es porque yo quiera mí mismo pueblo me dice que yo tengo que participar porque quieren que yo los represente”, dijo.

Dijo que ya presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pero pidió al Gobierno del Estado garantizar la seguridad de los aspirantes a un puesto popular y de toda la ciudadanía, pues señaló que la inseguridad aqueja a todos los veracruzanos.