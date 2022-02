Pese a problemas judiciales, MC respalda a Roberto Palazuelos como candidato a gobernador

enero 31, 2022

Redacción/Al MomentoMX. Resulta inconcebible que el actor y virtual candidato del partido Movimiento Ciudadano, Roberto Palazuelos Badeaux, pretenda subirse a la contienda electoral con una oferta de gobierno aceptable cuando obran en su contra más de 90 denuncias y amparos del orden mercantil, laboral, judicial y hasta de lo familiar.

De acuerdo con Sol Quintana Roo, según el portal de información legal, Poder Judicial Virtual, el actor tiene asuntos pendientes con los diferentes juzgados y tribunales para enfrentar decenas de denuncias en las que es notoria la prepotencia, la discriminación y la ambición de poder del actor que pretende incursionar en la política.

Cabe señalar que algunas de las denuncias que obran en contra del actor datan de 1997, la gran mayoría son recientes y sus denunciantes son tanto personas físicas como morales, es decir empresas con las que no cumplió con contratos y otras por daños al entorno.

Llaman la atención la denuncia número 549/2012 que la Cervecería Modelo, Sociedad Anónima de Capital Variable interpuso contra Roberto Palazuelos Badeaux, caso que se desahoga en el Tercer Tribunal Unitario en materias civil, administrativa y especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.

Pero los incumplimientos del actor no acaban, tiene otro caso que se ventila en el Juzgado 35 de lo familiar. La denunciante es Ana Yadira Garza Urroz, quien también es su socia. El 13 de mayo de 2019 fundaron la empresa Operadora 2 Papatzulis, para explotar, comercializar, operar y promover centros vacacionales, hoteles, restaurantes y club de playa.

Esta empresa también puede ofrecer servicios como la operación general de excursiones a diversos centros turísticos del país, así como servir de intermediaria entre los turistas y otros prestadores de servicios turísticos, así como la reservación a los turistas de todo tipo de servicios conexos que se relacionen con la industria hotelera.

Con el número de expediente 1193/2016 que obra en el Juzgado 35 de lo familiar en la Ciudad de México, Garza Urroz lo denunció por diversos incumplimientos y sus acostumbrados abusos frente a las mujeres.

En la década de los ochenta se construyó el hotel que posteriormente, en el 96, Roberto asegura le compró a Pablo Canché Balam, un dignatario maya. Como el decreto no había quedado bien asentado, en aquella época dependencias estatales y federales expidieron títulos de propiedad y otorgaron permisos de construcción como si no existiera el decreto del Parque Nacional Tulum. Y así fue como el terreno de Palazuelos quedó libre de cualquier gravamen, es decir: Sin que tenga inscrito algún decreto expropiatorio. Esta es una de las grandes armas de defensa del actor.

De allí Carlos Basail Morfín, exfuncionario de la Semarnat denunció a un grupo de personas encabezadas por Roberto Palazuelos Badeaux, Pablo Canché Balam, Leticia Barrios Santana, Roberto Cejudo Martínez y Ángel Enrique Aguilar Núñez.

También ha sido denunciado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a través de su Fondo de la Vivienda (Fovissste), por incumplimientos a las contribuciones de los trabajadores.

Otra de las estrategias del actor para apropiarse de terrenos de la reserva conocida como el Parque Nacional de Tulum, es denunciar por daños a la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Gobernación, a la Semarnat, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Dirección General de Justicia Militar, Subdirección de Retirados y Pensionados Gestión de Beneficios.

Otro asunto que llama la atención es una denuncia que el actor interpuso contra el expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Se trata de la denuncia número 438/2010 que obra en el Juzgado Decimoquinto de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México).

Según los estrados federales, Roberto Palazuelos Badeaux, demandó al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en sus alegatos por los terrenos de Tulum.

Los pleitos del guerrerense se extienden hasta la exdelegada la Fiscalía General de la República en el estado de Chiapas, María Eugenia García Macías, denuncia que obra en el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.

Estas denuncias y alegatos tienen una esencia que el actor trae en sus venas: Abusar, y estar en la polémica. El colmo de todo es que ha expresado su admiración por el Cártel de Sinaloa y su famoso líder, hoy preso en Estados Unidos.

El “Diamante Negro” expresó en una entrevista con la presentadora Adela Micha, en su programa de internet “La saga”, su admiración por Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, quien cumple una larga condena en Estados Unidos por sus delitos como importante cabeza del crimen organizado.

Dicha grabación es un fragmento de una entrevista que concedió Palazuelos el 23 de octubre de 2019 en medio del evento ‘México Cumbre de Negocios, Business Summit’ en Quintana Roo.

“A mí aunque me digan que ‘cómo que hablas bien del Chapo’, a mí mis respetos yo admiro a “El Chapo” porque qué mente tan brillante y haber llegado donde llegó y haberse salido de ahí (a través de un túnel subterráneo), eso no cualquiera. Será un delincuente, pero qué señor delincuente, discúlpame pero da más orgullo decir Yes El Chapo mexican en otro país, que un político o algo, la verdad, El Chapo Guzmán leyenda para siempre, salirse así del bote…”, se le oye decir en el video donde aparece Palazuelos con Adela Micha y el boxeador Julio César Chávez.

Y es que estas declaraciones del actor y empresario hotelero surgieron porque en dicha entrevista se tocó el tema de la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del “Chapo”, quien en octubre de 2019 había sido capturado en Culiacán para ser liberado horas después.

El protagonista del reality show “Palazuelos, mi rey” expresó que lo mejor que pudo haber hecho el Gobierno Federal en el mediático caso conocido como ‘El culiacanazo’, fue haber liberado a Ovidio para privilegiar la vida y evitar la violencia.

“Un operativo sin reportar a los altos mandos… Privilegiar la vida estuvo bien, pero ya haber hecho el operativo con las patas, nos desprestigiaron a nivel internacional horrible por haber hecho un mal operativo”.