Pese a revés de SCJN Rocío Nahle si estará en la boleta de 2024

enero 31, 2023

Lo que hizo este martes 31 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue solamente invalidar la adición que se hizo en el Congreso del Estado sobre el tema de quién es veracruzano y que por medio de sus hijos obtenía dicha «nacionalidad», pero no tumba las aspiraciones políticas de nadie.

En este caso, Rocio Nahle sigue siendo una persona elegible por tener la residencia efectiva de 5 años, aunque no sea nacida en Veracruz.

Rocio Nahle será muy posiblemente la candidata de Morena por su residencia efectiva, cumple con más de 5 años viviendo en el Estado de Veracruz (más de 30 años haciéndolo en la ciudad de Coatzacoalcos).

A través de sus redes sociales, el consultor de Profesionales Electorales y de Fiscalización (PROEFI) Agustín Bolaños responde muy atinadamente estos cuestionamientos, mismo que como el derecho, no tienen vuelta.

Bolaños, explica como en el año 2016, la también Senadora con licencia, siendo diputada federal por el distrito 11 de Coatzacoalcos, habría preguntado al Organismo Público Electoral si casada con un veracruzano, con hijas veracruzanas y con más de 30 años de residencia comprobable en la entidad podía ser, en sentido estricto candidata a Gobernadora.

En aquel entonces, el OPLE, le ofreció una respuesta muy escueta y anteponiendo una queja ante el tribunal, los magistrados electorales les exigieron a los consejeros locales detallaran su respuesta.

Con lo anterior, y abriendo un juicio para la protección de los derechos políticos electorales (JDC), los magistrados por unanimidad le ordenaron contestar al OPLE, quienes evadieron la respuesta de fondo, registrándose de nueva cuenta otro JDC 23/2016, donde se realizó un estudio de fondo legal sobre los requisitos de elegibilidad, analizando la Constitución, así como el Código Electoral y anteponiendo el derecho universal que tiene todo ciudadano de “votar y ser votado”, la Sala Regional le ordenó al Organismo Electoral le contestara palabras más, palabras menos a Rocío Nahle que si puede ser candidata a la Gubernatura de Veracruz.

Así que desde el 2016, Nahle García ya estaba preparada legalmente para contender como Ejecutiva Estatal.

Antes dejará refinando Dos Bocas y entregará SENER; No hay temor al “fuego amigo” ni a los ataques de lo que queda de oposición; “No tengo tiempo de politiquerías”; Mi amistad y lealtad con AMLO están firmes; Soy 100 por ciento Morena y Adán es mi amigo y compañero de gabinete.

La Secretaria de Energía del Gobierno de México, la veracruzana Rocío Nahle García, confirmó que sí estará en la boleta electoral en 2024 y que serán los militantes de Morena y los veracruzanos, no lo que resta de la oposición neoliberal ni el “fuego amigo”, mucho menos “politiquerías”, quienes determinen su futuro político.

En entrevista la funcionaria federal fue tajante al señalar que su encargo como titular de la Sener es prioridad y está antes que el proceso electoral que se llevará a cabo el próximo año para renovar la gubernatura de Veracruz.

– ¿Primero México, después el 24 que no falta mucho y ya dirá el tiempo y los veracruzanos si serás o no candidata y también por supuesto la próxima o primera gobernadora de Veracruz como muchos ya te ponen?

– Pues será un honor, será un honor y en el territorio yo me muevo muy seguido, muy seguido porque tenemos muchísimo trabajo en el sector de energía, Veracruz es el estado más energético así lo he dicho yo porque somos lo que tenemos todo lo del sector de energía en Veracruz está concentrado.

Sin embargo, la senadora de la República con licencia si fue muy clara al advertir que siempre se manejará en el marco del respeto, quien así no lo entienda también recibirá una respuesta.

“Decirles a los veracruzanos que el tiempo dirá, soy una mujer afortunada, muy afortunada porque he tenido la oportunidad de trabajar 36 años en Veracruz, de formar una familia ahí, de dar lo que yo soy en el bello territorio de Veracruz y me siento y soy veracruzana pero eso ya el tiempo lo dirá, nosotros ahorita no debemos de perder la brújula, y esto es muy importante, en política se puede ser todo pero siempre hay que mantener el nivel, ser respetuoso con los buenos, con los no tan buenos, con los caballeros, con las mujeres, con todos porque Veracruz merece respeto.”, preciso.

Agregó que no es su estilo promoverse en los tiempos de las autoridades actuales, en este caso del gobernador Cuitlahuac García Jiménez, hay que tener tacto político, aseguró.

“Respetar por supuesto al gobernador Cuitláhuac es mi amigo, mi compañero de movimiento por supuesto, mi gobernador y hay que respetarlo porque ese es el contexto en política , respetar alcaldes aunque sea de otra fracción política, el respeto en política es lo más importante, quien no tiene respeto pues no se respeta ni a él mismo, en eso estamos trabajando y yo estoy respetando tiempo, respetando política, respetando acciones, respetando comentarios y es muy fácil, si tú ves que te dan respeto pues vas a obtener lo mismo.”, advirtió.

Rocío Nahle fue muy precisa al puntualizar que su función institucional no estará sujeta a “politiquerías” porque no es la doctrina del presidente Andrés Manuel López Obrador ni de la Cuarta Transformación ni mucho menos la mística de Morena, su partido.

Ser una mujer de izquierda y política nata, dijo, le ha valido saber esperar los tiempos y bajo ningún precepto o circunstancia va a permitir que quienes pretenden adelantar los tiempos legales y políticos, le hagan perder la brújula.

“Los tiempos políticos pues ya se los marca la propia agenda, yo soy una mujer responsable y en su momento mi partido, yo pertenezco a Morena, soy fundadora, he sido de izquierda toda la vida y el partido va a designar o va a marcar los propios tiempos políticos y ya el tiempo dirá, tendremos que estar ahí, posiblemente si, hay muchísimas posibilidades de que así sea pero la obligación en este momento es tener una autosuficiencia energética, es un tema que me encomendó el presidente y hay que ayudarlo, porque el presidente no puede solo, hay que ayudarlo y no se le ayuda con politiquerías o golpeteo, con eso, no, se le ayuda con trabajo”, enfatizó.

Por otra parte, minimizó a quienes intentan confrontar mediáticamente al gobierno de Veracruz que encabeza su amigo Cuitláhuac García Jiménez con el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, tema en el que además pretenden inmiscuirla dada su amplia preferencia en las encuestas como la “corcholata” favorita para los veracruzanos de cara a 2024.

De entrada, aclaró, Adán Augusto López es su correligionario y amigo y para cerrar el tema es su compañero de gabinete, ambos secretarios de Estado con una función específica.

En SENER, la prioridad es trabajar por lograr el equilibrio y la suficiencia energética, y en la Segob, el equilibrio y diálogo para garantizar La Paz social y ello implica sentarse con todos los credos y fuerzas políticas.

“Una de sus obligaciones y responsabilidades es previamente pues hablar con los gobiernos, llevar el tema de gobernanza en México, hablar con los partidos políticos y el fue tengo entendido porque es lo que yo observé, que fue una reunión del Partido Verde Ecologista, esta bien, es parte de su función, es lo que tiene que ir a hacer y en otros estados va y habla con los del PAN, o con los del PRI o con diferentes expresiones políticas, eso fue lo qué pasó nada más.”, puntualizó.

Luego entonces, reiteró, no hay nada raro ni extraño ni una sola afrenta en la visita del titular de Segob a Veracruz puerto, quien es falso haya venido a “hacer campaña” al ser mencionado constantemente como un posible candidato a suceder a Andrés Manuel López Obrador, vino como parte de su agenda institucional a reunirse con militantes y alcaldes del Partido Verde Ecologista de México, cuyos liderazgos además se han reunido esta misma semana con el resto de los “presidenciables” como Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, con ambos en el ámbito institucional y no pasa nada, precisó.

“Nosotros nos respetamos y nos queremos mucho, somos compañeros desde hace mucho tiempo y creo que eso fue lo qué pasó y es el trabajo que él e e hacer, hablar con los partidos políticos, hablar con los gobiernos del Estado, con los gobiernos municipales, su trabajo es conducir la gobernanza en el país como el mío es llevar energía y tener el balance energético también, es lo que hacemos.”, subrayó.

Recomendó a ciertos actores políticos “no echar las campanas al vuelo” y a la oposición raquítica que aún insiste en prevalecer a dedicarse a resurgir de las cenizas en que dejaron al país, por su parte, seguirá concentrada en su encargo, concluyó.

“Debemos ser serios y eso yo creo que es algo que tanto Adán como una servidora pues lo hacemos y ya los comentarios secundarios es opinión de cada quien. Lo más importante en esta transformación es el trabajo y los resultados. En este gobierno se trabaja porque muchos podemos andar dando la vuelta o platicando y lo que sea pero lo más importante es trabajar y dar resultados y creo que eso eso es en lo que nos tiene el presidente a todos, a todo el gabinete nos tiene trabajando, todos estamos obligados a dar resultados. La historia y el tiempo nos lo exige”, finalizó.