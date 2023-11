Pese al caos, Hell and Heaven concluye día 1 en México

Pese al caos, Hell and Heaven concluye día 1 en México

noviembre 4, 2023

Redacción Xalapa.- A pesar del caos y desorganización, además de la cancelación de bandas, el festival Hell and Heaven cerró su primera jornada este viernes con el acto de Slipknot en el Foro Pegaso, en tierras toluqueñas, además de la presentación de la legendaria de Helloween y Amon Amarth.

En el evento fueron instalados cinco escenarios conceptuales, como es tradición, dos tablados paralelos: el primero nombrado Hell (Inferno), el segundo denominado Heaven (Paraíso), el Alternative Stage (Foro Alternativo), la True Stage (Tarima Verdadera) y el New Blood Stage (Sangre Nueva).

Asimismo, se contó con espacios alternos, una villa medieval y zonas de entretenimiento para las familias; una rueda de la fortuna y una canoa, sin faltar zona de alimentos y bebidas.

La banda de punk mexicana Atoxxico se encargó de emprender vuelos de intenso slam, mientras que los suecos Amon Amarth encendieron los ánimos al mando del barbado Johan Hegg.

“¡Buenas noches, México! ¡Bienvenidos a nuestra fiesta vikinga! ¡¿Cómo están amigos, cómo están amigas?!”, expresó el vocalista.

Los neoyorkinos Sick of It All crearon su propia vibra, al igual que Asphyx de los Países Bajos y Suicidal Tendencies de Los Ángeles, California.

La legendaria Helloween prendió el ambiente con “Skyfall”, “Eagle Fly Free” y “Mass Pollution”, mientras que Slipknot brindó, con una escenografía postapocalíptica, el espectáculo para el cerrojazo de la noche.

El ensamble oriundo de Iowa, donde todos sus integrantes aparecen con máscaras, ambientó la madrugada al nivel de “The Blister Exists”, “The Dying Song (Time to Sing)”, “Liberate” y “Yen, para posteriormente dar paso al día 1 del festival.