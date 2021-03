“Pésima carretera, cero gestiones, solo parches a Tenochtitlan”: taxistas

marzo 20, 2021

Arquímides González/Misantla. Ahora son taxistas del municipio de Tenochtitlan los que se quejan de la estatal que conduce de esta cabecera municipal de Misantla al vecino municipio serrano, considerando que Primitiva Sánchez Gabriel, no ha movido o gestionado debidamente la rehabilitación ante el gobierno Estatal y/o Federal, y solo se ha abocado a solo parchar la rúa, explicó Alejandro Gutiérrez líder de taxistas.

“De aquí a la desviación a Colorado esta mas o menos la carretera, pero de la desviación a Tenochtitlan, esta como para llorar esa carreta, en pésimas condiciones, nada mas lo que nos hace ahorita nuestra alcaldesa manda a rellenar los hoyitos con grava, pero se viene los aguaceros y vuelve a quedar igual, ya nosotros como taxistas tenemos que lucharle para la ‘papa’, para el sustento de nuestra familia”.

Lo pero de todo esto es que los ruleteros sufren el daño de sus unidades, y como esta la situación, es un golpe mas que les dan en sus ingresos, más aún em medio de esta pandemia del SARS-CoV2, lo que no sienten lo duro sino lo tupido de esta problemática donde la alcaldesa es apática, para con sus ciudadanos que le brindaron la confianza.

“En los carros cada rato debemos cambiar la suspensión, es que ahí se maltratan los carros de la suspensión, amortiguadores, rotulas, todo eso y ahí vamos malamente, pero ya llevamos un tiempecito bueno con esa carretera que no ha habido buenos resultados, 8 años lleva así la carretera en pésimas condiciones, en pésimas condiciones la verdad, además se viene un huracancito o un aguacero y ahí están los hoyos otra vez, a veces nosotros los taxistas nos ponemos de acuerdo y nos vamos a faenear”.

Lamento que ya casi esta por concluir la administración local, y no se van acciones que sean favorables, lo que repercute esta situación en caso de una emergencia, pues la falta de visión de la alcaldesa no se refleja y tendrán que aguantar los ciudadanos el pésimo estado de carreta con la que se cuenta, y lo más lamentable es que esta pueda ser ocupada como una bandera política que ya no sería una novedad.

“Ahí nuestra autoridad tiene que gestionar ante el gobernador para que nos compongan esa carretera, pero no se ha visto nada bueno, por eso estamos con la faena, somos como 25 taxistas aproximadamente, ahorita que ya se llegó la política le metieron una retro, andan rellenando hoyos, pero nada más fue como 2 días nada más, y siempre se acuerdan en tiempo de política para componer la carretera, mientras nos tienen en abandono”.