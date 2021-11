P&G retira varios productos de higiene por contener químico cancerígeno

noviembre 27, 2021

Redacción/Xalapa. La compañía multinacional The Procter & Gamble Company (P&G) decidió retirar varios de sus productos del mercado estadounidense luego de que fuera detectado en sus componentes la presencia de benceno, un químico cancerígeno.

La misma compañía a través de un comunicado emitido en su sitió web dio cuenta de las medidas y anunció que los productos a retirarse son los lotes de desodorante en aerosol de las marcas Old Spice y Secret, además de el espray Old Spice Below Deck.

La exposición al benceno puede desencadenar enfermedades como la leucemia, el cáncer de médula ósea así como algunos trastornos sanguíneos.