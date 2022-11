Philadelphia Eagles llega invicto a la novena semana de la NFL￼

noviembre 3, 2022

PHILADELPHIA EAGLES (7-0) es el último equipo invicto que queda en la liga y con una victoria en Houston en el clásico de jueves en le noche Thursday Night Football, tendría su mejor arranque de temporada en la historia de la franquicia.

El mariscal de campo JALEN HURTS ha sido titular en cada una de las victorias de Eagles esta temporada y ganó cada uno de sus últimos tres partidos de la temporada 2021. Con una victoria el jueves, Hurts –que cumplirá 24 años en agosto– puede igualar al miembro del Salón de la Fama PEYTON MANNING (11 victorias consecutivas en 1999) y DAK PRESCOTT (11 en 2016) para la tercera racha ganadora más larga por un mariscal de campo titular menor de 25 años desde 1990. Sólo BEN ROETHLISBERGER (15 victorias consecutivas en 2004-05) y LAMAR JACKSON (13 en de 2019-20) tienen rachas más largas.

Philadelphia lidera la liga con un diferencial de intercambios de balón de +14 esta temporada y tiene tan sólo dos entregas de balón a lo largo de sus primeros siete partidos. Sin entregas de balón el jueves, Eagles se convertirá en el primer equipo en la era del Super Bowl con menos de tres entregas de balón a lo largo de sus primeros ocho partidos de una temporada.

TOPE DE GAMA. BUFFALO BILLS (6-1) ingresa en la semana 9 con una racha ganadora de cuatro partidos y está al mando de la mejor ofensiva de la liga (430.6 yardas por partido). También se ubica tercero en defensiva total (298.1 yardas permitidas por partido).

Buffalo visita a New York Jets el domingo (1:00 PM, hora de New York, CBS) y tiene una oportunidad de convertirse en el tercer equipo en la historia que promedia al menos 425 yardas en ofensiva por partido y permite menos de 300 yardas por partido en defensiva a lo largo de sus primeros ocho partidos de una temporada, uniéndose a San Diego Chargers de 2010 y New England Patriots de 2007.

Bills también ingresa en la semana con la defensiva que menos puntos permite en la liga (14.0 puntos permitidos por partido) y la segunda ofensiva con mayor puntuación (29.0 puntos por partido). Puede convertirse en el cuarto equipo desde 1970 que promedia al menos 30 puntos por partido y permite menos de 14 puntos por partido a lo largo de sus primeros ocho partidos de una temporada, uniéndose a New England de 2019, Green Bay de 1996 y Washington de 1991.

CORRIENDO EN LA CIUDAD DEL VIENTO. Liderado por el corredor KHALIL HERBERT (563 yardas por tierra) y el mariscal de campo JUSTIN FIELDS (424), CHICAGO BEARS (3-5) ingresa en la semana con el mejor ataque terrestre de la liga, promediando 188.4 yardas por partido.

Como equipo, Chicago totalizó más de 225 yardas terrestres en cada uno de sus últimos tres partidos. Con al menos 225 yardas por tierra contra Miami el domingo (1:00 PM, hora de New York, CBS), Bears se convertirá en el quinto equipo en la historia, y primero desde 1976, en marcar al menos 225 yardas por tierra en cuatro partidos consecutivos.

DUELO DE CAMPEONES. Los dos campeones del Super Bowl más recientes se enfrentarán el domingo (4:25 PM, hora de New York, CBS), cuando LOS ANGELES RAMS (3-4) visite a TAMPA BAY BUCCANEERS (3-4).

Los Angeles ganó el Super Bowl LVI el año pasado sobre Cincinnati, cuando el receptor COOPER KUPP registró la recepción anotadora que definió el partido con 1:25 por jugarse en el último período y el liniero defensiva AARON DONALD registró dos de las nueve capturas de Rams en el Super Bowl. Con el triunfo, SEAN MCVAY se convirtió en entrenador en jefe más joven en ganar el Super Bowl.

Dos temporadas atrás, Tampa Bay derrotó a Kansas City para ganar el Super Bowl LV. El mariscal de campo TOM BRADY lanzó tres pases anotadores en el triunfo, ganando su séptimo Super Bowl y quinto Trofeo Pete Rozelle reservado para el Jugador más valioso del Super Bowl, ambas mayores cantidades por cualquier jugador en la historia.

Rams (SoFi Stadium) y Buccaneers (Raymond James Stadium) son los únicos dos equipos en ganar el Super Bowl en sus estadios.

Esta será la 27ma ocasión en la era del Super Bowl, y la octava vez en las últimas 20 temporadas, que los dos ganadores más recientes del Super Bowl se enfrentarán en la temporada regular. El equipo que ganó el Super Bowl más recientemente ganó seis de los siete enfrentamientos anteriores.

Brady ingresa en la novena semana con 99,836 yardas aéreas en su carrera, incluyendo la postemporada, y necesita 164 yardas aéreas para convertirse en el primer jugador en la historia de la NFL con 100,000 yardas aéreas en su carrera. Brady tiene la mayor cantidad de yardas aéreas en temporada regular (86,787) y postemporada (13,049) en la historia, y ha liderado la NFL en yardas aéreas cuatro veces (2005, 2007, 2017 y 2021) durante sus 23 años de carrera.

MÁS HISTORIA DE MAHOMES. El mariscal de campo de Kansas City, PATRICK MAHOMES, lidera la NFL con 20 pases anotadores esta temporada y se ubica cuarto con 2,159 yardas aéreas. En los 70 partidos de su carrera (todos de titular), Mahomes totalizó 21,150 yardas aéreas y 171 pases anotadores.

Con 105 yardas aéreas contra Tennessee en el clásico de domingo en la noche Sunday Night Football (8:20 PM, hora de New York, NBC), Mahomes superará a MATTHEW STAFFORD (21,254 yardas aéreas) para la mayor cantidad de yardas aéreas en la historia por un mariscal de campo en las primeras 75 titularidades en su carrera. Con tres pases anotadores, Mahomes superará al miembro del Salón de la Fama DAN MARINO (173 pases anotadores) para la mayor cantidad en la historia por un mariscal de campo en las primeras 75 titularidades en su carrera.

ESTRELLAS DEL ESTADO DEL SOL. El receptor de Miami TYREEK HILL lidera la liga con 69 recepciones y 961 yardas recibiendo esta temporada, la tercera mayor cantidad de yardas recibiendo por un jugador en sus primeros ocho partidos con su equipo en una temporada en la era del Super Bowl.

Con 113 yardas recibiendo en Chicago el domingo (1:00 PM, hora de New York, CBS), una marca que alcanzó en cuatro de los ocho partidos esta temporada, Hill superará al miembro del Salón de la Fama ISAAC BRUCE (1,073 yardas recibiendo en 1995) para la mayor cantidad de yardas recibiendo por un jugador en su equipo en los primeros nueve partidos de una temporada en la era del Super Bowl.

Hill totalizó 188 yardas recibiendo la semana pasada y se unió a ROY GREEN (1984) como los únicos jugadores en la historia con al menos 150 yardas recibiendo en cuatro de los primeros ocho partidos de su equipo en una temporada en la historia de la NFL. En los 99 partidos en su carrera, Hill ha superado las 150 yardas recibiendo 11 veces.

Con 150 yardas recibiendo el domingo, Hill empatará al miembro del Salón de la Fama RANDY MOSS (12 partidos) para la cuarta mayor cantidad de partidos con al menos 150 yardas recibiendo por un jugador a lo largo de los primeros 100 partidos de su carrera en la historia de la NFL. Solo los miembros del Salón de la Fama LANCE ALWORTH (17 partidos) y JERRY RICE (14), así como también JULIO JONES (13), tienen más.

El compañero de equipo de Hill JAYLEN WADDLE se ubica cuarto en la liga con 727 yardas recibiendo en 2022. Los dos se han combinado para 1,688 yardas recibiendo esta temporada y tienen la oportunidad de ubicarse entre los compañeros de equipo con la mayor cantidad de yardas recibiendo combinadas a lo largo de los primeros nueve partidos de su equipo en una temporada en la historia de la NFL.

CARGADO TOTALMENTE: El mariscal de campo de Los Angeles Chargers, JUSTIN HERBERT, se ubica cuarto en la NFL con 287.0 yardas aéreas por partido esta temporada y superó la marca de las 300 yardas dos veces (semanas 2 y 4). Desde que ingresó en la liga, en 2020, Herbert tiene 19 partidos con al menos 300 yardas aéreas, empatando la mayor cantidad en la liga.

Con 300 yardas aéreas en Atlanta el domingo (1:00 PM, hora de New York, FOX), Herbert superará a ANDREW LUCK (19 partidos) para la mayor cantidad de partidos con al menos 300 yardas aéreas por un jugador en sus primeras tres temporadas en la historia de la NFL.

AUSTIN EKELER lidera a todos los corredores esta temporada con 53 recepciones. Antes del de Chargers en la octava semana, Ekeler totalizó 10 recepciones en la sexta y 12 recepciones en la séptima. Con 10 recepciones el domingo, Ekeler se convertirá en el primer corredor en la historia con al menos 10 recepciones en tres partidos consecutivos.

Ekeler también se ubica empatado en segundo lugar entre todos los jugadores con ocho anotaciones (cinco acarreando, tres recibiendo) y es el único jugador en la liga con al menos un acarreo anotador y una recepción anotadora en múltiples partidos esta temporada (semanas 4, 5 y 7). Desde que ingresó en la liga como agente libre no fichado en 2017, Ekeler tiene nueve partidos con alguna anotación acarreando y alguna recepción anotadora, la tercera mayor cantidad en la NFL.

Anotando una anotación acarreando y una recepción anotadora el domingo, Ekeler se convertirá en el tercer jugador en la historia de la NFL con 10 partidos con al menos una anotación acarreando y una recepción anotadora en sus primeras seis temporadas, uniéndose a ALVIN KAMARA y CHRISTIAN MCCAFFREY.

Después de totalizar 11 anotaciones en 2019 e igualando el liderazgo de la liga con 20 anotaciones en 2021, Ekeler puede convertirse en el cuarto jugador no fichado en la era del Draft unificado en tener al menos 10 anotaciones en tres o más temporadas distintas, uniéndose a ARIAN FOSTER (cuatro temporadas), ANTONIO GATES (cuatro) y PRIEST HOLMES (cuatro).