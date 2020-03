Pide alcalde a mujeres no dañar el mobiliario urbano en protestas

hace 41 mins

Regina Montes/Xalapa. El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, exhortó a las mujeres que participarán en la marcha programada para este domingo a que no realicen pintas de mobiliario urbano y monumentos dado que significa un daño a la comunidad.

“Ojalá no lo hagan, se hace un exhorto que no lastimen el mobiliario público porque eso es gastar dinero, tendríamos otra vez que pintar los monumentos y son de toda la comunidad, no es que sean del Gobierno. Lastimar a la comunidad no es un buen procedimiento” dijo.

Señaló que aunque respetan todas formas de expresión, las llamó a no maltratar el mobiliario urbano dado que también es complejo poder rehabilitarlos.

“Por ejemplo el monumento a la madre es a la madre de todos nosotros y que lo hayan pintado la verdad no ayudan. Ni siquiera hemos hecho el esfuerzo de determinar eso porque este tipo de mosaico veneciano no es tan fácil de despintar. Yo por ello las exhortó a que cuidemos el mobiliario urbano y sobre todo los monumentos”.

Agregó los elementos de la policía municipal estarán pendientes pero sin interferir y sólo observando que no haya algún tipo de provocaciones.

“Van a estar cuidando como siempre que en el entorno de una demostración púbica haya seguridad y no haya ningún tipo de provocación pero es con todo respeto a que se exprese comunidad”.