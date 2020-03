Pide AMLO a feministas esperar revocación de mandato

hace 10 mins

CDMX/AlMomentoMX. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador señaló que no estará en el poder si la mayoría de la gente no lo respalda y reconoció qué hay un sector de la población no está de acuerdo con su proyecto de nación.

Ante el pronunciamiento de algunas mujeres respecto a que el movimiento feminista busca derrocar la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el mandatario federal dijo que los mexicanos tendrán la posibilidad de decidir si continúa o no en el cargo en 2022.

Ayer, durante las manifestaciones de mujeres en la Ciudad de México abordaron a la periodista Carmen Aristegui a quien le dijeron que buscan tumbar el mandato de López Obrador.

El jefe del Ejecutivo expuso que durante este tiempo, antes de las elección revocatoria, sus detractores podrán hacer campaña sin violencia.

“Me voy a someter a la revocación del mandato el primer trimestre de 2022 no falta mucho, tienen tiempo para hacer campaña sin violencia y de esa manera puedo renunciar: el pueblo pone y el pueblo quita”, comentó el presidente de la República en conferencia de prensa.

“Yo no voy a estar como presidente si no cuento con el apoyo de los mexicanos, entonces yo entiendo qué hay un grupo, un sector de la población que no está de acuerdo, no quieren la transformación, pero así ha sucedido siempre, por eso hablo de conservadores”, añadió.

La revocación de mandato se llevará a cabo en el año 2022 luego de que fue reformada la constitución por el Congreso de la Unión.