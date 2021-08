Pide AMLO a partidos no intervenir en el TEPJF y los nombramientos de los magistrados

agosto 6, 2021

Redacción/El Demócrata. El presidente Andres Manuel López Obrador pidió a los partidos no intervenir en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y en los nombramientos de los magistrados.

Indicó que en el desayuno con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar platico sobre el tema del Tribunal Electoral y la remoción como presidente de José Luis Vargas, al igual que otros temas, dijo que eso lo debe de resolver el TEPJF por su “autonomía”, porque a los magistrados los pusieron los partidos.

“Deberían de renunciar todos y que ya no metan la mano los partidos, porque cuando se integró este Tribunal, la mitad los propuso un partido y la otra mitad otro partido. Ya ven cómo eran los enjuagues antes. No hace falta que yo diga que partidos… porque seguramente ya lo están diciendo en los medios”, indicó.

Asimismo señaló que ellos mismos fueron los que les ampliaban el periodo, eso de lo que ahora están en contra con la ampliación de mandato en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su momento votaron en favor de los magistrados.

“Entonces de eso hablamos pero no nos podemos meter, porque ellos tienen autonomía y aunque ellos no tengan la arrogancia de sentirse libres, nosotros sí tenemos que respetar la autonomía de los poderes y ser cuidadosos… no como era antes”, añadió.

López Obrador aseguró que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, no tiene facultades para intervenir en el conflicto interno en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de que el magistrado José Luis Vargas, presentó una controversia sobre la validez de la sesión en donde fue removido como presidente del órgano.

“No tiene por qué intervenir, no tiene facultades. Sí van (los magistrados) pero no tiene facultad, construyeron algo muy especial los partidos, para que solo la partidocracia domine, no puede legalmente intervenir el Poder Judicial, la Suprema Corte”.