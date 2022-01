Pide AMLO no hacer «politiquería» del asesinato de periodista; garantiza cero impunidad

enero 26, 2022

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX. En el caso de la ejecución de la periodista Lourdes Maldonado, este miércoles el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que se estarán dando avances de la investigación.

Al tiempo de reiterar que no se busca hacer politiquería del tema, insistió en que no habrá impunidad y no adelantarse a hacer un juicio sumario contra el ex gobernador Jaime Bonilla, quien ha sido señalado por sus opositores como casi el auto del homicidio sin estar aún la investigación.

Reiteró que ahora, contrario a antes, el titular de Seguridad Ciudadana no es Genaro García Luna, ahora es Rosa Icela Rodríguez, y con ella hay garantía de imparcialidad, sostuvo.

Recordó a su vez como antes había hipocresía, al tiempo de pedir confianza de que se llegara al fondo del tema.

Finamente, pidió no adelantarse a las investigaciones sobre este tema así como esperar a que culminen las investigaciones para saber si llama al ex titular del Gobierno de Baja California a colaborar en su gobierno.