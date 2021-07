Pide AMLO que se considere espionaje de Pegasus en la consulta a expresidentes

julio 22, 2021

Redacción/Al MomentoMX. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió reconsiderar en la consulta popular contra actores políticos el espionaje que se realizó por medio del programa Pegasus.

Al responder sobre una posible comparecencia del expresidente Enrique Peña Nieto sobre el caso Pegasus, AMLO aseguró que es el pueblo quien debe decidir en dicho ejercicio si se enjuicia a expresidentes.

“Considero que debe de expresarse la gente, el pueblo, los ciudadanos y para eso es la consulta que se va a llevar a cabo. Para eso es, esa es mi opinión, no puedo hablar más porque si no, me van a sancionar los del Tribunal Electoral”, dijo.

“Que se tome en cuenta todo, envié esa iniciativa con ese propósito para que las autoridades competentes actúen, que se respeten los derechos humanos, que no haya linchamiento y que de manera democrática los ciudadanos decidan. Es un buen método el de la consulta, el preguntarle a la gente, que no nos conformemos con la democracia participativa, que avancemos”, agregó.