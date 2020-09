Pide Arzobispo de Xalapa «piso parejo» a la libertad de expresión y manifestación

septiembre 20, 2020

Yhadira Paredes/Xalapa.- El Arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Hipólito Reyes Larios se pronunció porque haya “piso parejo” para todos aquellos que pretenden manifestar su inconformidad y respeto a la libertad de expresión, quien hizo un llamado a la población a defender los derechos plasmados en la Constitución Política.

El prelado católico se dijo extrañado por la falta de actuación de las autoridades de Xalapa y Ciudad de México en las manifestaciones agresivas y hasta vandálicas que han destruido comercios, iglesias, edificios públicos y bancos, todo lo que encuentran en su camino.

“Aquí tuvimos en Xalapa esas agresiones y, en esas ocasiones los policías no hicieron absolutamente nada, estaban encerrados en su cuartel y algunos hasta los acompañaban como flanqueando esta manifestación. Uno no entiende cómo a estos chamacos que no tienen oficio ni beneficio destruyen y después nadie es responsable.”

Destacó que aquella vez el Gobierno no interpuso denuncia alguna para deslindar responsabilidades, pero ahora que se trata, dijo, de ciudadanos que van de manera pacífica mandan a la policía para que los agreda. “Entonces no hay piso parejo, yo creo que habría que revisar mucho esto”.

Reyes Larios señaló que desde hace muchos años no se quiere respetar la libertad de expresión y Veracruz es muestra de ello con el asesinato de varios periodistas, tres de ellos en los últimos dos años de la administración de Cuitláhuac García Jiménez.

“Hace poquito uno que lo decapitaron por Tezonapa, (Julio Valdivia); otra señora en Papantla (María Elena Ferral); y a otro periodista en Actopan (Celestino Ruiz). Uno de pregunta, Veracruz es uno de los estados donde más se agrede, puede ser ciudadanos comunes, puede ser la delincuencia, pero se trata de callar voces que son incómodas”

Se evita escuchar, sostuvo el prelado, aquellas voces inteligentes que respaldan sus dichos y opiniones, como los desplegados que han publicado intelectuales, periodistas y escritores, quienes son minimizados y descalificados por la autoridad, cuando lo que dicen está apegado a la verdad.

Llamó a la sociedad a ser más despierta, pues los mexicanos y mexicanas, generalmente, son muy tranquilos y hasta pasivos, ven las cosas pero no les gusta “agarrar el toro por los cuernos”, por lo que es necesario que se empiece a respetar la opinión de todos.

“No se trata de imponer a las personas lo que pienso, si no escuchar a otros, pero buscar ls verdad de las cosas. Dios nos ilumine porque estamos en unos tiempos en que los derechos humanos son bastante agredidos, como el derecho a la vida, agresiones en otros campos por lo que tenemos que estar más atentos a este tipo de situaciones sociales que nos afectan a todos”.

POCOS RECURSOS A SALUD

Por otra parte, el Arzobispo de Xalapa demandó más recursos para el sector salud, pues hay médicos y enfermeras que han tenido que comprar su propio equipo para la atención de pacientes con Covid-19 y donde han muerto, solo en Xalapa, alrededor de 5 médicos y varias enfermeras.

“Uno se pregunta, cómo está el presupuesto de salud, todo lo que pagamos de impuestos, por qué no se usa para lo que se debe de usar y se utiliza para otras cosas que no son necesarias ni indispensables”.

Finalmente, oró porque Dios conceda ser una mejor sociedad y contar con un mejor gobierno.