Pide Canacintra mayor unidad para poder afrontar la crisis del Covid-19

mayo 3, 2020

Carlos Manuel Peláez/Xalapa. México requiere unidad para poder salir adelante de la crisis sanitaria y económica que se está viviendo como consecuencia del Covid-19, por lo que más allá de enfrentamientos o divisiones es importante sumar esfuerzos para encontrar soluciones y alternativas que abonen a mejorar la situación actual del país, así lo consideró el vicepresidente nacional de la Canacintra, Juan Manuel García González.

Lo anterior, luego de las críticas emitidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador al acuerdo logrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Mexicano de Negocios para apoyar a los empresarios, por lo que el empresario lamentó que el presidente continúe creando división en momentos tan difíciles para la sociedad mexicana.

«Hoy lo que menos necesitamos es confrontación, ya no podemos estar los fifís contra los chairos o los empresarios contra el gobierno, hoy de lo único que debemos partir es de la unidad y todos remar para un mismo lado desde el núcleo fundamental para ir escalando y todos estando unidos para poder caminar bien y que no sea desde la mayor tribuna donde se descalifique y se hable de pobres y ricos, hoy todos somos mexicanos y todos necesitamos una estrategia acorde a las necesidades de cada sector para poder salir adelante pero si pedimos que no haya confrontación», indicó.

Asimismo, García González explicó que todos los sectores deben ser apoyados, pues de lo contrario el impacto es para todo el país, por lo que insistió en la necesidad de que se busquen estrategias de rescate basadas en las necesidades de cada estrato de la población pues resaltó que no se puede pretender ayudar de la misma manera a los más pobres del país que a las empresas que generan el mayor porcentaje de empleos en México.

Finalmente, lamentó que sea el propio presidente de la República quien esté incitando a sus seguidores a ver al sector empresarial como un enemigo, pues dijo que esto no es así, por lo que consideró importante que este tipo de descalificaciones cesen.