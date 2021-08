Pide delegado del bienestar a profesores no intentar vacunarse nuevamente

agosto 29, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- El delegado de programas federales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, sostuvo que los docentes que recibieron la vacuna cansino no recibirán otra vacuna, por lo que pidió a los profesores no intentar recibir otro tipo de biológico de acuerdo a su generación.

Y es que el delegado detalló que en Xalapa han detectado a maestros que han intentado aplicarse la vacuna Pfizer, pero debido a que han reforzado los mecanismos de seguridad han sido detectados y se les ha negado la vacuna.

“Varios que se vacunaron con la cansino quisieron entrar por una Pfizer y no se puede, primero porque el certificado sale con la cansino, no con la Pfizer, segunda los vamos a detectar y tercero si alguien se colara no va a tener segunda dosis, entonces no tiene caso, estamos disuadiendo por eso (…) Estamos queriendo impedir esta actitud no sana de algunos que aun teniendo ya la cansino quieren otra vacuna y eso no es correcto”

Calificó a estos docentes como “aspiracionistas” pues solo buscan aplicarse otro biológico para poder viajar a Estados Unidos.