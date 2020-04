Pide edil al gobierno solidarizarse con la IP

abril 3, 2020

Regina Montes/Xalapa. El regidor Juan Gabriel Fernández Garibay insistió en la necesidad de solidarizarse con la iniciativa privada al asegurar que es la columna vertebral que mantiene al país.

“Sin la iniciativa privada no hay impuestos, sin la iniciativa privada no hay motor y no hay empleo”, añadió

El regidor priista subrayó que el grueso de los empleos que tiene este país viene de la iniciativa privada y no del gobierno por lo que no se puede dejar desprotegido este sector.

Por ello consideró que el Gobierno estatal y local debe buscar apoyos para todas las áreas.

De esa forma y luego de que se abrieran a la circulación las calles de Revolución y Allende donde comercios formales pidieron que se prohíba la instalación de vendedores ambulantes, el edil remarcó que se debe cuidar que en este momento todos los lugares estén dentro de la ley.

“Estamos viviendo una situación atípica, yo sé y he tenido conversación con varios comerciantes no sólo de Revolución sino también de Allende donde me dicen, nosotros venimos arrastrando una situación anterior, pero así como ellos hay mucha iniciativa privada”, dijo.