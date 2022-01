Pide encargado de Arquidiócesis de Xalapa a no bajar la guardia ante Covid-19

enero 16, 2022

Yhadira Paredes/Xalapa. El administrador apostólico de la Arquidiócesis de Xalapa, José Trinidad Zapata Ortíz hizo un llamado a la feligresía católica para no bajar la guardia ante el fuerte aumento de contagios de Covid-19.

Al finalizar la misa de este domingo desde la Catedral Metropolitana de la capital, el Obispo dijo que es necesario mantener las medidas de protección como el uso de cubrebocas, la sana distancia y lavado de manos.

“Antes de darles la bendición quisiera invitarles a que extrememos los contagios, ya ven que están a la alza en estos días, se dice que a lo mejor no será mucho tiempo, pero ahorita están a la alza, evitemos lo más que se pueda los contactos, el cubrebocas y la sana distancia es importante, a cuidarnos pues”.

Hay que recordar que el propio administrador apostólico ha sufrido en carne propia la pérdida de familiares a consecuencia del Covid, durante esta pandemia, como es el caso de su hermana. Por otra parte, Zapata Ortíz al referirse a las Bodas de Caná, aseguró que no se habla de una boda en particular, si no de la alianza de Dios con su pueblo, cuya mejor imagen eran las bodas.

“Hay que vernos nosotros en la frase de que Jesús y sus discípulos también fueron invitados a la alianza, somos parte de esta fiesta, Dios siempre es un sí, una alianza que nunca termina y será hasta la consumación de los siglos y el papel de la Virgen María siempre atenta a lo que nos hace falta”.

Finalmente, señaló que si se vive un poco en la lógica del cumplimiento de la ley, también hace falta el toque de gracia de Jesús para vivir como hijos de Dios en vino de nuevo.